世界日報「大家來寫書」發表會 九旬耆老、百歲人瑞出書好驚艷

洛杉磯派洛斯福德牧場百歲人瑞劉夢梅（右二）和她的新書《溢彩杏林》。女兒趙小梅（右）和女婿趙宏（左一）及劉夢梅的侄子托馬斯（左二）陪同參加新書發表會。（記者楊青/攝影）

世界日報 6日「大家來寫書」發表會上發表的12本新書中，《富春江‧江畔人家》和《溢彩杏林》兩書獨樹一幟。《富春江‧江畔人家》由兩位九旬耆老和她們的晚輩家人合作完成；《溢彩杏林》則是南加州一位百歲人瑞在家人幫助下出產的首部紀實作品。

從中國前往加拿大探親專程前來洛杉磯參加世界日報第14屆「大家來寫書」新書發表會的畢宏，是《富春江‧江畔人家》一書的第三位作者，另外兩位作者分別是他的二姨媽、95歲的北京退休 醫師袁申元和畢宏的母親、90歲的袁又申。他介紹，這是一本以家庭歷史照片為主、文字為輔的書，也是他們家族從1920年起至今的百年歷史記載。他表示，之前曾在美國印地安納州長期居住、最近重返北京定居的母親，曾在世界日報出過兩本書，這次是第三本。

《富春江‧江畔人家》的第三位作者畢宏（右）和太太劉輝（左）專程從加拿大來洛杉磯參加新書發表會。（記者楊青/攝影）

畢宏表示，母親家兄弟姊妹10人，但三人未成年就不幸夭折，剩下的七個兄弟姊妹從老家杭州到北京，到美國、加拿大和世界各地發展，開枝散葉，各有所成，這正是《富春江‧江畔人家》寫作的原因和誕生背景。他特別感謝世界日報為他家人提供出書的平台，讓家族故事和精神代代相傳。

《溢彩杏林》作者、12月3日剛剛慶祝100歲生日的劉夢梅，在女兒趙小梅、女婿趙宏和遠從德國 來參加其大壽慶祝活動的侄子托馬斯的陪同下，驅車一個多小時從洛杉磯派洛斯福德牧場（Rancho Palos Verdes）趕來蒙市出席新書發表會。

劉夢梅1920年代出生於德國，並在德國學習多年，後來回到中國發展，一輩子從事醫療工作，退休後以七旬高齡移民美國。「我的中文不好，」她大方地說，新書發表會現場的每一位都是自己的老師。她感謝家人和友人對自己寫書的幫助，她說，尤其是外孫女和女兒，在她新書用詞和行文方面幫助最大，在美國出生的外孫女從小學習中文，會漢語拼音，每次都會耐心地打出不同的中文，確定外婆想表達的意思準確無誤，「這本書記錄了我從出生到100歲的生活經歷，我想告訴我的後代，生活不容易，也希望我的後代知道，家裡曾經有這麼一個100歲的老奶奶」。

劉夢梅女兒小梅表示，很多年長者寫書可能需要別人代筆，但母親的新書從故事到構思到行文，全部都是自己來，非常難得。