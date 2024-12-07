幾十年筆耕不輟 周愚遺作令人動容

洛杉磯華人寫作協會會長周愚幾十年筆耕不輟，他生前最後完成的《白色同船渡》和《最後的列車》兩部新書6日在世界日報《大家來寫書》平台面世。（記者楊青╱攝影）

中華民國退役上校飛官、洛杉磯 知名華文作家、世界日報 副刊作家及忠實讀者、洛杉磯華文作家協會前會長周愚幾十年筆耕不輟，他生前最後完成的「白色同船渡」和「最後的列車」兩部新書，6日在世界日報「大家來寫書」平台面世。雖然書人永隔，但他豐富精彩的人生及對寫作的終身熱愛與執著，令每一位來賓動容。

周愚10月中旬不幸離世，但值得欣慰的是，他在生命最後階段，已獲悉自己的兩本新書印刷完成馬上出版。「白色同船渡」講述的是真實故事，故事中的四位主角，是兩對戀人，其中一對的女方等換腎，另一對的男方等骨髓，命運將四人聯繫到了一起，友情也讓他們願意為別人的情人生死相許，最後同時做交互移植器官及骨髓的手術，並託付兩位健康的主角，在最壞情況下彼此照顧相守餘生。

「最後的列車」則是周愚30多年來發表的文章大集合，分為「天上」、「地下」、「人間」三輯，分別敘述過去飛行生涯中的驚險與樂趣；旅遊經歷；和親情、友情、愛情，及作者個人的一些遭遇。作為書名的「最後的列車」，記述作者四歲時的遭遇，也是有記憶所見到的第一件事，心靈受到的創傷，幾十年來無法撫平。

周愚一生多才多藝、能文能武，不僅是飛行官， 還是文學作家和舞林高手，喜歡跳舞直到生命最後，而他對文學創作的熱情，以及對文學同好的鼓勵，更是令人印象深刻。

出席新書發表會的北美洛杉磯華文作家協會張五星表示，他認識周愚20多年，周愚的勤奮和對晚輩的關心，讓他終身難忘，他是一位多產作家，出手非常快，是南加州 華人出書最多的作家之一，但他不光自己寫作，還不忘提攜晚輩，經常把大家發表在世界日報和其他平台的文章轉送給大家。

北美南加州華人寫作協會會長嚴筱意表示，作為移民，每個人心中都至少有一本書可寫，世界日報鼓勵大家寫出來，功德無量。她表示，世界上最寬廣的是海洋，比海洋更寬闊的是天空，比天空更寬廣的是文學，和大家共勉希望大家寫出更多的文章，像周瑜致敬，

北美華文作家協會總會會長游蓬丹表示，她在今年9月就得知周愚的新書即將發表，並約好一起參加新書發表會，遺憾天有不測，天人永隔。但周愚勤奮筆耕，新書不斷、90歲高齡還常常發表作品，以及對生活細微的觀察和感悟，是對所有文學創作者的感動和激勵。