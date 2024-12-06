亞凱迪亞華裔市議員鄭博仁、傅達文 宣誓就職

鄭博仁（左）3日晚在亞市政廳宣誓連任第四選區議員。鄭博仁與妻子Ainy（右）合影。（鄭博仁團隊提供）

洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞 （Arcadia），兩名華裔 市議員鄭博仁(Paul P. Cheng)、傅達文(David Fu)3日正式宣誓就職。

鄭博仁3日晚在亞市政廳宣誓連任第四選區議員，他以近70%的選票成功連任，這是選民對他過去四年領導力的肯定。值得一提的是，鄭博仁公開私人手機號碼，確保居民需要時可以直接聯繫他，此舉受到市民廣泛好評。

在鄭博仁及市議會其他成員共同努力下，亞市實現3500萬美元盈餘，7000萬美元儲備，並且有超過1.35億美元的投資。鄭博仁認為，這是他對每位納稅人的責任，他將確保亞市成為讓勤勞家庭蓬勃發展的城市，確保每一分錢都用在提升社區福祉上。

在宣誓儀式中，鄭博仁表達對居民支持的感激之情。他表示，接下來四年，將更努力為居民服務，包括沒有投票給他的30%選民，確保每位居民的聲音都能被聽到。展望未來，鄭博仁計劃繼續與第一線消防和警員密切合作，重點解決公共安全問題、降低犯罪率、應對遊民問題。他還強調與縣政府、州政府緊密合作的重要性，以應對城市面臨的各項挑戰。

3日晚，另一名華裔市議員傅達文也宣誓就職，成為第一選區市議員。傅達文表示，非常自豪能為亞市服務，他將全力與其他幾名市議員合作，解決無家可歸者問題，保障城市公共安全，並重振市中心經濟不振狀況，採取新措施活躍商業購物區，創造有吸引力的消費環境，讓這個城市更加繁榮。