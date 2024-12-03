我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山灣區新嘗試 55元體驗「無菜單」咖啡店

好市多玩具買了10年「孩子長大不再需要」退貨成功

感恩節送暖 蒙市150名天主教友共享午餐

洛杉磯訊
各族裔教友歡聚一堂慶祝感恩節。（受訪者提供）
各族裔教友歡聚一堂慶祝感恩節。（受訪者提供）

蒙市聖湯瑪斯天主堂於28日感恩節當天，由本堂神父Fr. John Kybasuuta、副本堂李文雨神父 (Fr. Joseph Li) 共同主持中、英、西三語感恩節彌撒，彌撒過後與約150位教友共享感恩節午餐，歡度佳節。

Fr. John Kybasuut分享表示，每年這個時候，整個國家都會慶祝感恩節，蒙主恩寵大家相聚於聖湯瑪斯堂這個充滿愛德及關懷的大家庭；當大家圍坐在餐桌旁共享餐點時，既要感謝上主，也要繼續關懷被忽視、孤立、特別是因戰爭與不安全而四分五裂的人們。他表示，請為各國之間的和平與和解、以及過去一年失去親人的人們祈禱，願仁慈的天主保佑大家、保護祂在世界各地的所有孩子，讓大家有一個平安喜樂充滿恩寵的感恩佳節。

彌撒期間，Fr. John Kybasuuta為教友帶去的食物祝聖，讓他們彌撒後帶回家與家人分享感恩節晚餐。

聖湯瑪斯天主堂舉辦感恩午餐已有多年歷史，疫情期間曾經停辦，今年是疫後第二年舉辦，參加的教友比過往增加，來自各族裔的教友約150人，當中華人佔有相當的比例。義工們在節前一天開始烹調火雞及準備各種美食，除了傳統應節的沙拉、火雞、火腿、馬鈴薯泥、粟米粒、地瓜、南瓜派外，亦有中式的炒麵、茄汁蝦、甜酸魚片、炒飯等，中西合璧，讓大家品嚐各式美食。

李文雨神父分享表示，感恩節這個美好的節日，提醒大家感恩不僅是一句「謝謝」，它是一種生活態度，是一種發自內心深處的力量。在這個感恩季節裡，他特別感謝教友們愛護這家教堂，藉著大家的努力，讓聖湯瑪斯天主堂成為一個在主內溫馨喜樂的園地、眾人歡樂歸屬的大家庭。

Fr. John Kyebasuuta（左五）、李文雨神父（右六）感謝義工團隊為...
Fr. John Kyebasuuta（左五）、李文雨神父（右六）感謝義工團隊為教友準備感恩節午餐。（受訪者提供）

感恩節 疫情 華人

上一則

美國青島總商會慶周年 成立美文聯推動交流

下一則

網購星期一 打造線上購物高峰

延伸閱讀

暴風雪狂掃五大湖區 衝擊感恩節後返家人潮

暴風雪狂掃五大湖區 衝擊感恩節後返家人潮
感恩節還說赦免火雞也不會赦免兒子 拜登自毀承諾特赦兒子杭特

感恩節還說赦免火雞也不會赦免兒子 拜登自毀承諾特赦兒子杭特
感恩節不安寧 人孔冒火 燒毀麻州華人車輛

感恩節不安寧 人孔冒火 燒毀麻州華人車輛
感恩節派發免費食物 南加華人社區上千人排隊

感恩節派發免費食物 南加華人社區上千人排隊
南加華人歌友會 感恩節復會歡唱

南加華人歌友會 感恩節復會歡唱
感恩節驚魂 4歲女兒與愛車被劫 警方迅速追回

感恩節驚魂 4歲女兒與愛車被劫 警方迅速追回

熱門新聞

被害人張小夏，生前曾帶著四個孩子在外旅行。（社群媒體）

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

2024-11-27 15:46
2025年起，好市多將全面停止銷售所有圖書類商品（本報檔案照）

明年起 好市多這個商品專區將消失

2024-11-30 17:17
華人鞠女士的掛飾引起鄰居不適，但受訪人表示對掛飾代表意義不清楚。（圖／受訪者提供）

文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴

2024-12-01 11:40
暴力男被乘客五花大綁在座位上。（ABC 7電視台截圖）

飛洛城航班 男子怒踢座位 被乘客用膠帶五花大綁

2024-11-27 16:58
中國品牌華萊士開啟「闖美」之旅，在南加華人聚集的核桃市開啟了其北美第一分店。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱10元3漢堡 它進駐南加 華人大排長龍

2024-11-28 15:26
擁有多張信用卡可能有助提高信用分數，但並不一定適合所有人。（Unsplash/Avery Evans)

不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？

2024-12-01 22:49

超人氣

更多 >
好市多木製櫥櫃收納架 讓20元花得很值

好市多木製櫥櫃收納架 讓20元花得很值
唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」

唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」
這6品牌咖啡 達人指明不推薦的理由

這6品牌咖啡 達人指明不推薦的理由
考官「吹毛求疵」？紐約路考僅半數通過 華人駕駛叫苦

考官「吹毛求疵」？紐約路考僅半數通過 華人駕駛叫苦
紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業

紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業