感恩節送暖 蒙市150名天主教友共享午餐

各族裔教友歡聚一堂慶祝感恩節。（受訪者提供）

蒙市聖湯瑪斯天主堂於28日感恩節 當天，由本堂神父Fr. John Kybasuuta、副本堂李文雨神父 (Fr. Joseph Li) 共同主持中、英、西三語感恩節彌撒，彌撒過後與約150位教友共享感恩節午餐，歡度佳節。

Fr. John Kybasuut分享表示，每年這個時候，整個國家都會慶祝感恩節，蒙主恩寵大家相聚於聖湯瑪斯堂這個充滿愛德及關懷的大家庭；當大家圍坐在餐桌旁共享餐點時，既要感謝上主，也要繼續關懷被忽視、孤立、特別是因戰爭與不安全而四分五裂的人們。他表示，請為各國之間的和平與和解、以及過去一年失去親人的人們祈禱，願仁慈的天主保佑大家、保護祂在世界各地的所有孩子，讓大家有一個平安喜樂充滿恩寵的感恩佳節。

彌撒期間，Fr. John Kybasuuta為教友帶去的食物祝聖，讓他們彌撒後帶回家與家人分享感恩節晚餐。

聖湯瑪斯天主堂舉辦感恩午餐已有多年歷史，疫情 期間曾經停辦，今年是疫後第二年舉辦，參加的教友比過往增加，來自各族裔的教友約150人，當中華人 佔有相當的比例。義工們在節前一天開始烹調火雞及準備各種美食，除了傳統應節的沙拉、火雞、火腿、馬鈴薯泥、粟米粒、地瓜、南瓜派外，亦有中式的炒麵、茄汁蝦、甜酸魚片、炒飯等，中西合璧，讓大家品嚐各式美食。