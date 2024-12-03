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南加中文學校競賽 199人獲獎「學習中找到很多樂趣」

記者邵敏／洛杉磯報導
很多幼童也參加中文學術比賽並獲獎。（記者邵敏／攝影）
很多幼童也參加中文學術比賽並獲獎。（記者邵敏／攝影）

南加州中文學校聯合會秋季學術比賽頒獎典禮，12月1日在洛杉磯華僑文教中心舉行。此次賽事共有599名學生參與，199人獲獎，是近年來參賽人數最多的一次。

主辦方當日為199名獲獎學生頒發獎杯，以此激勵孩子們學習中文的熱情，並感謝家長、老師對中文教育的支持和付出。本次秋季賽事主題「學中文，讓生活更精彩」，比賽項目包含硬筆寫字、毛筆書法、看圖作文、中文海報、以及幼兒著色等。

當天頒獎會場人員爆滿、座無虛席，主辦方表示這是疫情以來參加人數最多的一次，很多學生家長沒有座位，就站在會場座位區兩邊。南加州中文學校聯合會會長車慶餘表示，這是每年舉辦的傳統比賽，本次參賽學生從5歲幼童至高中生，共有33所學校參加，除傳統僑校外，還有多所設有沉浸式中文課程的公立小學積極參與。

洛僑文教中心主任陳敏永出席頒獎典禮，他表示，看到南加學生努力學習中文非常感動，這表明家長重視中文教育。陳敏永以中華棒球隊奪得世界冠軍的例子激勵在場學生，他表示，這是一支本不被看好的球隊，卻打敗保持27年連勝紀錄的日本隊，取得有史以來最好成績，希望南加子弟在學習中文的過程中，同樣堅持不懈、不言放棄。

聖蓋博市長吳程遠（John Wu），感謝南加州中文學校聯合會提供平台舉辦精彩活動，通過學術比賽，讓孩子們了解學習中文可以讓生活更精彩；他同時感謝家長的陪伴、支持，並激勵學生繼續在學中文的路上努力，「對於華裔孩子來說，學習中文就是學習自己的文化。」當天，蒙市副市長吳紹榮（Vinh T. Ngo）也出席活動，為獲獎學生頒發獎杯。

洛杉磯慈濟人文學校學生陳泳晴，獲本次毛筆書法中級組第一名。今年11歲的她表示，從四、五歲開始學習中文至今，並在學習過程中找到很多樂趣，最大的心願就是 「回到中國、台灣，可以用流利的中文與人交談。」

據悉，南加州聯合會為舉辦這場秋季學術比賽，從報名、分組、租借考場、安排比賽教室，動員近80人參加，包含評審、監考老師、工作人員，以及聯合會的眾多義工，多日來大家為賽事辛勤準備，如今交上一份滿意的答卷。

秋季學術比賽工作人員致詞感謝。（記者邵敏／攝影）
秋季學術比賽工作人員致詞感謝。（記者邵敏／攝影）

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