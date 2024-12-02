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加州府至少補助一半 年長者可負擔房最少仍要花數十萬

記者楊青/核桃市報導

因應加州政府配額要求及退休後收入減少低收入年長者需求，核桃市20多年前開發了雪木蘭（the Magnolia）年長者住宅區，超過300套可負擔房，由核桃住房委員會負責管理，這些有政府至少補助一半的年長者住宅可以買賣，但需經過市府審批，購買者有年齡限制，也需達到一定的收入標準。多年來，當地年長者可負擔房仍然供不應求。

核桃市住房委員會表示，雪木蘭年長者住宅區最近的一次房屋交易是在2022年春季，換言之，已兩年半沒有房屋上市。而2022年上市的年長者住屋當時以低於市場價格出售，居民申請者眾多。

核桃市有政府補助的年長者房屋的銷售對象，為中等收入（Moderate income）的55歲或以上居民，凡符合年齡和收入要求的居民，均可申請，「先申請先考慮」。

核桃市房屋管理分析師Alyssa Ramos表示，雖然名義上是年長者可負擔房，但購房者依然需要支付大約一半的房價，而且房屋基本按照當時的市價計算，所以申請購買年長者平價獨立屋，除了要求滿足55歲或以上的基本年齡外，還須符合相關的收入要求。

她表示，和其他城市一樣，核桃市房價每年都在上漲，政府補助的年長者住房也不例外。比如核桃市2023年長者平價獨立屋價格比2022年稍有上漲，一房一浴、兩房一浴和兩房兩浴的價格分別提高3868美元、6843美元和1萬3637美元，但總體上還是比市面價格便宜。

核桃市議員秦振國表示，目前雪木蘭年長者住房至少也將近60萬美元起跳，購買者自己至少要準備30萬美元。此外，申請人必須證明有能力獲得抵押貸款，包括儲蓄可用於首付，良好的信用，穩定的經濟來源和可管理的債務。貸款必須是固定利率的30年期貸款。不允許任何可調利率的抵押貸款。現金購買者必須記錄資金來源。

目前擁有自住或出租住宅物業的居民不符合購買申請資格。按照核桃市區房屋委員會規定，所有的政府平價獨立住宅必須由購買者自住，而且是他們的主要住所，不能轉換為出租物業。

政府補助年長者經濟住房信息可查詢核桃市房屋管理局：https://www.cityofwalnut.org/for-residents/departments/community-development/walnut-housing-authority

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