核桃市開發可負擔集合式住宅 建商意興闌珊

為因應加州政府要求地方增加經濟型住房的法規，核桃市將山谷大道與住宅區之間的倉庫倉儲用地變更為住混用，以提供未來更多住宅開發用地。（核桃市府提供）

人口將近3萬的核桃 市（City of Walnut）多次登上全美「最適合家庭居住和生活小城」榜單，九成家庭房屋均為獨立屋。近年加州 政府要求該市「可負擔房（affordable housing）要達1400個單位配額，核桃市因此修改和調整城市地目（Zoning），在開發當地有限的土地資源同時，將一些原來的商業和倉庫用地改為商住兩用開發區，城市近年完成或接近完成將近70個單位集合式住房，另外四項在建、待建以及待批項目預計將提供將近200個單位以上的集合式住宅。

儘管如此，核桃市表示，以獨立屋為主的傳統城市，對於密集型集合住宅 開發案的態度：既不提倡、也不阻礙，只要符合法規，都發給許可證。但近年實際看到的情況則是，建築開發商在地方城市開發集合住宅的意願不高。

根據核桃市住房發展部門提供的報告，核桃市近年的可負擔房，主要以較高密度的集合式住宅如城市屋（Townhouse）和康斗（Condos）體現。到目前為止，位於當地Francesca Dr.的Las Colinas開發案49套城市屋建設已進入尾聲，面積從1469至2428平方尺的住宅，以90萬美元起價出售；位於20225Valley Blvd.的Valley Lofts開發案35套城市屋將在2024年秋季開工，每單位面積在1082至1944平方尺之間；位於784 Nogales St的Alamo Villages開發案70戶城市屋開發案正在審核當中。此外，Brookside開發案也有意從原來的高檔獨立屋調整為密集型集合住宅區。 核桃市Francesca路上的Las Colinas Project，49單位城市屋開發工程已近尾聲。（核桃市府提供）