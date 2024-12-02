中國知名快餐「華萊士 」進駐南加

店內裝修風格與典型美式快餐品牌相似，空間寬敞明亮。（世說新聞團隊拍攝）

在中國，提到炸雞漢堡，華萊士是繼肯德基和麥當勞 後的一大熱門品牌，以高性價比和貼合華人 口味的菜單深受消費者喜愛。如今，這股「華萊士風味」飄洋過海，於近日在南加華人聚集的核桃 市開設了其北美首家分店，並推出多種優惠。本報記者於11月26日專程探訪這家新店，體驗其炸雞的風味與性價比如何。

這家華萊士店內裝修風格與典型美式快餐品牌相似，空間寬敞明亮。半開放式透明廚房讓顧客能夠直觀地看到製作過程；菜單懸掛於收銀台上方，方便點餐後等待出餐。值得一提的是，這家餐廳的員工來自多個族裔，工作語言為英語，有別於許多以華人為主的中餐廳，充分體現多元化的經營理念。探訪當時正值午餐時分，店內外客流不斷，外帶訂單也絡繹不絕，人氣頗高。在顧客中，多數為華人，但也吸引了不少當地居民。一位華人顧客表示，雖然等候時間長達一小時，但為了這口熟悉的味道，他仍然甘之如飴。

華萊士的北美菜單為全英文設計，風格頗似美國的連鎖店「福來雞」（Chick-fil-A），主食選擇包括炸雞漢堡、烤雞腿堡、雞肉捲和沙拉，價格從3.99美元到5.49美元不等。小食如雞塊、雞翅和薯條的價格，介於2.49美元至4.49美元之間；飲品則有汽水、咖啡和蛋白質奶昔。雖然菜品較為簡單，但既能滿足食肉愛好者，也為健康飲食者提供了選擇。本報記者購買了10美元三個漢堡的優惠套餐，並額外獲贈五片雞塊，整體等待時間約五分鐘。根據品嘗體驗，漢堡內含炸雞、醃黃瓜、沙拉醬和麵包，炸雞味道延續了中國華萊士的中式口感，但搭配的醃黃瓜和沙拉醬則更加貼合美式風味。

與中國的華萊士相比，核桃市新店目前的菜單品類略顯單一，尚未推出牛肉堡、鱈魚堡或鮮蝦堡等特色產品，也缺乏限時菜單，比如在中國曾經風靡一時的米漢堡。對於未來是否會增加更多菜品選項，仍得拭目以待。不過，許多華人顧客反映，炸雞漢堡的味道基本與中國一致，尤其是糖醋味的酸黃瓜和熟悉的番茄醬更是勾起濃濃鄉愁。相比美式快餐品牌，華萊士的價格更加親民。例如，炸雞漢堡價格為3.99美元，明顯低於麥當勞的5.49美元；五片雞塊的售價僅2.49美元，也遠低於麥當勞的4.89美元。