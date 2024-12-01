銀泰珠寶喬遷亞凱迪亞 年底3大節日營業額5%捐贈市警局

來自加州、洛杉磯縣和亞凱迪亞及聖蓋博的民選官員參加新張慶典，向張嫻（右五）表示祝賀。（記者楊青/攝影）

在聖蓋博 市經營了20多年的老字號華人 珠寶店銀泰珠寶，日前喬遷亞凱迪亞 市的聖塔安尼塔購物中心（The Shops at Santa Anita）。銀泰董事長、美國華人婦女會會長張嫻在新張慶典上表示，年底三大節日營業額的5%，將捐贈給亞凱迪亞市警察局，為提升社區公共治安添磚加瓦。

加州眾議員方樹强、洛杉磯縣縣政委員巴格、亞凱迪亞市長高卿、副市長關美滿、市議員王愛琳、鄭博仁、April A. Verlato、聖蓋博市長吳程遠和市議員丁言愉，以及南加州大陸團體代表和眾多華人企業家到場祝賀。巴格表示，非常高興張嫻和銀泰選擇她的轄區安家，為地方創造就業和稅收，為民眾帶來節日季美好的購物體驗。

方樹強也對張嫻在事業成功的同時持之以恆地關心社區表示感謝。亞凱迪亞市議會全員出席表達對銀泰珠寶的歡迎。聖蓋博市長吳程遠則笑言對銀泰離開老東家聖蓋博市表示遺憾，同時對她喬遷新東家表示祝賀。

在聖蓋博經營了20多年的老字號華人珠寶店銀泰珠寶22日喬遷亞凱迪亞聖塔安尼塔購物中心。（記者楊青/攝影） 民選官員和僑團代表參加銀泰新張慶典。（記者楊青/攝影） 在聖蓋博市經營了20多年的老字號銀泰珠寶店喬遷亞凱迪亞聖塔安尼塔購物中心。（記者楊青/攝影）

祖籍上海的張嫻早年和先生一起移民來美，她先是協助先生的房地產生意，後來自己在聖蓋博全統廣場開了珠寶店和義大利時裝精品店，每天忙得不可開交的同時，也將自己變成了名副其實的「藤校媽媽」，三個孩子分別畢業於賓州大學沃頓商學院、哈佛和布朗大學。孩子們上學離家後，張嫻開始重拾自己的設計愛好，為客人設計珠寶款式。業餘時間，她擔任南加州華人多個大型僑團負責人的同時，還以美國華人婦女會會長的身分常年帶領會員們做義工，出資出力，向老人公寓、流浪中心、家暴中心等弱勢群體捐助物資。她本人獲評2023年世界日報模範母親。

張嫻表示，做生意靠誠信，做母親靠責任，一個好的母親能夠擔當家庭的責任。她的信念是，女性在相夫教子行有餘力的同時，還應該對社會盡一份責任，為慈善和公益貢獻心力，取之社會回歸社會，也是媽媽健康快樂和精神富足的來源。她表示，「與人為善，幫助到別人，真的非常開心」，自己是生意人，但比賺錢更重要的是大家高興。