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亞美中心分享長者安全知識 跨世代感恩茶敘送禮包

洛杉磯訊
南加州亞美公義促進中心與Angelus Plaza老人公寓合辦跨世代感恩茶敍。(AJSOCAL提供)
南加州亞美公義促進中心與Angelus Plaza老人公寓合辦跨世代感恩茶敍。(AJSOCAL提供)

加州亞美公義促進中心（AJSOCAL）與Angelus Plaza老人公寓27日合辦跨世代感恩茶敘，中心的社區參與導航員分別以英語、韓語、普通話和粵語，向現場150多位老人分享安全知識，讓他們了解自己的權利，遇到歧視或仇恨攻擊時，作為受害者和旁觀者的應對方法，以及預防和保護自己、避免成為受攻擊對象的實用小知識。

這活動的支持機構亞裔青少年中心(Asian Youth Center)邀請了50多位由幼稚園至七年級學生，向長者親筆寫上字句和填色圖畫，表達他們對長者的感恩、祝福和鼓勵。Angelus Plaza 是一座位於洛杉磯唐人街附近的低收入老年人社區住房。

當日還有來自核桃高中和Alvarado 初中的五位學生大使，在現場派發由亞美公義中心贈送的感恩禮包和中心義工寫上的支持心意卡，鼓勵大家共建一個更安全、更包容的社區。

南加州亞美公義促進中心 (AJSOCAL) 是美國最大的亞裔美國人和太平洋島民 (AAPI) 的法律和民權組織。 AJSOCAL 成立於 1983 年，每年為超過 1萬5000 名個人和組織提供支援。透過免費法律幫助、參與有影響力的訴訟、進行重要研究和倡導政策變革，AJSOCAL 優先為 AAPI 社群中最弱勢的成員提供幫助，同時積極倡導公民權利和社會正義。辦事處位於洛杉磯市中心和橙縣，及在沙加緬度設有衛星辦公室，詳情請瀏覽AJSOCAL.org

加州 亞裔 南加

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