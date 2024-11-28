北美華人會計師協會講座 12月7日及8日分享省稅策略

北美華人會計師協會將在12月7、8日舉辦2024年終稅務理財講座，多位專業講師將分享最新稅務及理財策略。（主辦單位提供）

北美華人 會計師協會攜國稅局分別和洛僑中心和橙僑中心於12月7日及8日舉辦2024年度稅務理財講座，邀請多位資深專家解析稅務改革與理財策略，幫助民眾掌握最新省稅方法與財務規畫方向。活動將分別於洛僑中心與橙僑中心舉行，兩場講座時間均為下午1時至5時。

此次講座匯集多位專業講師，分別來自會計、保險 和金融領域。國稅局也派中英文雙語講師參與。講座召集人包括北美華人會計師協會榮譽監事長陳英煌、會長張青、理事長李崇正及候任會長汪光中。講座主題多元，涵蓋Roth IRA Backdoor退休金 轉換技巧、2025年稅改政策要點、醫療支出可扣除項目解析、小額理財策略與退休規畫等，為參加者提供一站式稅務理財指導。

協會會長張青表示，此次活動針對年底民眾的稅務與財務需求，講師陣容強大，涵蓋會計、稅務、保險、精算、信貸等專業領域，提供全面且實用的解決方案。不論是個人理財還是企業稅務規畫，均可從中獲益。

活動由多家知名機構贊助，包括摩根士丹利、華美銀行等，充分展現僑社對推廣稅務與財務知識的重視。協會也特別提醒民眾，活動當日座位有限，建議提前到場，以確保參與。

有興趣的民眾可致電626-446-1448查詢詳情，協會也期待透過這項年度盛會，協助社區民眾迎接2025年更佳的財務規畫與稅務準備。12月7日的洛僑場次將於9443 Telstar Avenue, El Monte, CA 91731舉行；12月8日的橙僑場次則在2901 W. MacArthur Boulevard, #115, Santa Ana, CA 92704。