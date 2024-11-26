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大洛杉磯台灣會館重建準備開工 捐千元可留名

記者楊青/洛杉磯報導
大洛杉磯新台灣會館藍圖。（記者楊青翻攝）
大洛杉磯新台灣會館藍圖。（記者楊青翻攝）

耗資1700萬元的大洛杉磯台灣會館重建工程進入開工前最後籌備階段，重建籌款委員會表示，目前超過1400萬元已經到位。經費空缺部分，歡迎任何捐款共襄盛舉，1000元可留名。

大洛杉磯台灣會館執行長林榮松介紹，目前仍在使用的大洛杉磯台灣會館，是由大洛杉磯台灣會館創辦人王桂榮在1997年捐出，室內使用面積近1萬呎，佔地近一英畝。該物業始建於20世紀50年代，作為台灣會館使用，從1997年至今已有27年。由於建築已較為老舊，加上台灣會館會務發展，現有場地已不夠使用，因此台灣會館2017年決定將老會館推倒重建，並開始募款。

林榮松表示，重建計劃得到眾人鼎力支持，重建計劃也做了部分修改，最終版本是要建成一座集商場與社區為一體的多功能現代化會館，整個大樓共三層，包括20多間教室，新建的大禮堂面積將超過5000呎，是現有大禮堂的兩倍以上。

林榮松表示，令人感動的是，台灣會館的重建得到大家慷慨捐款，其中有六個家庭分別捐款100萬美元，還有不少家庭捐50萬元、40萬元和30萬元。他表示，目前建設資金還有200多萬元缺口，歡迎大家共襄盛舉，凡捐款1000元的民眾和家庭，都可在新建會館內留名，成為永久紀念和感謝。

林榮松同時表示，資金雖然還有缺口，但工程將不會延遲，計劃在2025年雨季過後動工。他解釋，羅斯密市的開工執照已下達，這意味重建工程如不按時動工，將會被罰款。

重建籌款委員會負責人陳黃群雁表示，新建成的三層台灣會館，第一層將包括5000呎的表演、娛樂、聚餐和大型活動中心，以及六間可有租金收入的零售店面；二層為六間教室和多功能空間；三層為17間教室及活動空間，以及戶外庭院和露臺提供室外活動使用。配套工程包括104個車位的室內停車場。整個工程需要兩年半到三年的時間，預計2027底竣工。

台灣會館執行長林榮松（右）和台灣會館建館籌款委員會主席陳黃群雁。（記者楊青/攝影...
台灣會館執行長林榮松（右）和台灣會館建館籌款委員會主席陳黃群雁。（記者楊青/攝影）
大洛杉磯新台灣會館藍圖。（記者楊青翻攝）
大洛杉磯新台灣會館藍圖。（記者楊青翻攝）

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