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河濱燈光節開幕 歡呼聲中照亮夜空

記者啟鉻╱河濱報導
河濱燈光節盛大開幕。（記者啟鉻╱攝影）
河濱燈光節盛大開幕。（記者啟鉻╱攝影）

在無數觀眾歡呼聲中，南加內陸第32屆河濱燈光節（Festival of Lights）11月23日晚盛大開幕。歷史地標Mission Inn裝飾的數百萬盞彩燈在點燈儀式上一起閃亮，煙火齊放，照亮市中心夜空。這是Mission Inn連續第二年在感恩節前啟動燈光節，開始為期數周的燈光璀璨、家庭親子活動及聖誕新年的歡樂時光。

視頻來源：記者啟鉻

河濱燈光節已經成為南加年度節慶盛事之一，甚至聞名全美。23日晚的點燈儀式，萬餘名觀眾擠滿Mission Inn附近街路，希望能夠看到點燈儀式彩燈、煙火爭奇鬥艷的精彩時刻。現場音樂會更是為這精彩時刻烘托歡樂氣氛。河濱市市長道森（Patricia Lock Dawson）表示，「每年這個時候，市中心就成為一個充滿魔力的美妙場所，為參與者提供熱鬧的活動。」

第32屆年度燈光節的傳統項目包括，如聖誕老人、溜冰場、摩天輪和美食工藝品攤商。而且近年Mission Inn裝飾的彩燈也有近千萬盞，各種裝飾讓酒店內外煥然一新。燈光節將持續到2025年1月6日。

此外，今年燈光節還增添了新內容，包括聖誕老人玩具店（Santa's Toy Shop）；位於酒店內的Kelly's Boutique；面向酒店西邊廣場的糖果巷商店（Candy Lane Store），店內販售來自世界各地的各式糖果，深受孩童喜歡；將在12月31日舉辦的跨年狂歡派對，參與者可欣賞由Nick D'egidio和Dry Martini Orchestra Band等樂隊帶來精彩表演，並享用晚宴。這項活動僅限於21歲及以上人士參加，票價每人160美元。

Mission Inn舉辦的燈光節從酒店自娛自樂逐漸成為南加內陸的一項節慶盛事，酒店所有者羅伯茨（Duane Roberts）在聲明中說，「燈光節不僅照亮了河濱市，也吸引了四面八方的人們，在這裡共同體驗Mission Inn的魅力。」

南加 親子 感恩節

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