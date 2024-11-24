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受蒙市槍案教訓 華生創辦心理健康組織 慶周年募款

記者王若然／蒙特利公園市報導
Therapicasso創始人為阿罕布拉學區馬凱博高中兩名同學Gabby Wong（右）以及Joshua Ferriere。（記者王若然／攝影）
Therapicasso創始人為阿罕布拉學區馬凱博高中兩名同學Gabby Wong（右）以及Joshua Ferriere。（記者王若然／攝影）

加州華人高中生創辦的關注心理健康的非營利組織Therapicasso22日晚舉辦一周年慶典。該組織成立一年，碩果累累。當晚的周年慶，包括國會議員趙美心和加州眾議員方樹強等民選官員均到場支持。

該組織創始人分別為阿罕布拉學區馬凱博高中（Mark Keppel High School）兩名同班同學：Gabby Wong以及Joshua Ferriere。根據Gabby Wong，該組織在蒙市槍擊案發生後的2023年6月成立，因為該事件讓他們感受到心理健康的重要性和在部分群體中的欠缺。該組織主要通過藝術來提升精神心理健康，如通過畫作來表達情緒，通過藝術來說出自己的心裡話。當晚的周年慶上，設有靜聲拍賣，參與拍賣的作品多來自本地民眾，有一些來自華人社團同源會的捐贈，拍賣所得將用於阿罕布拉學區及周邊。

當晚周年慶典上，有數件藝術品拍賣。（記者王若然／攝影）
當晚周年慶典上，有數件藝術品拍賣。（記者王若然／攝影）

Therapicasso聯合創始人Joshua Ferriere介紹，該組織目前著重提升聖蓋博谷地區青少年的心理健康，通過藝術讓他們抒發內心的聲音，幫助他們在未來就業、生活中保持心理健康，避免中年危機。他說，特別是亞裔青少年，由於父母對他們在學習上的高要求，代際隔閡，以及家庭中有談話禁忌等，「他們無法完全表達自己，只能憋在心裡。」他們較其他家庭的孩子更易經歷心理問題。Joshua Ferriere展示了當晚會場的藝術品之一，一顆掛滿花朵卡片的樹，卡片上是每個孩子內心的想法。Joshua Ferriere介紹，他們收集了約700張花朵卡片。

心理健康 拍賣 加州

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