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19歲羅美寳將成核桃市議員 主流媒體關注

編譯胡立宗／綜合報導
核桃市市議員華裔參選人羅美寳。（本報資料照片）
核桃市市議員華裔參選人羅美寳。（本報資料照片）

2024年11月5日開票至今，洛杉磯縣核桃市市議員華裔參選人羅美寳（Kaylee May Law）得票穩居第三，可望以19歲芳齡當選。另一位華裔候選人趙宏（Hong Diana Zhao）則少了一千多票，暫居第六。

初次競選就能拿下第三的羅美寳受到主流媒體關注。她在接受聖蓋博谷論壇報專訪時透露，自8月展開拜票之行後，大概到訪了4500戶至5000戶，若沒人在家時，她沒有像其他人一樣只留張海報，而是放了掛牌在門把上。

投票日當天的第一輪開票結束後，她就和兄弟一起出去回收草坪上的標語。或許是留下了好印象，羅美寳說她很開心，但也誠心感謝社群的支持，讓她應該有機會代表市民。

不過意外的好處是，已經從泳壇退休的她，因為核桃市多山，持續步行幫她重拾健美的體態。但在這之外，她也做足了功課，才能再上門拜訪時不被考倒，不只熟知市政法規，也記熟了各項市政計畫，還複習了核桃市的歷史。

羅美寳的學業也相當好：Mt. San Antonio社區大學副學士、Grand Canyon大學的學士，約翰霍普金斯大學的政府學碩士。因為她曾與媽媽多次旁聽市議會的議事，非常喜歡市議會的感覺，因為修法與實際的改變的關聯是可以看得見的。

不過，今年的選戰，既讓她驕傲也讓她感傷：投票日前三天才剛過完生日，但促成她走向政壇的爺爺卻也在稍早過世。

羅美寳回憶起爺爺羅發（Fat Law）時說，他於1960年時從香港移民美國，本來在香港是開餐廳的，到紐約後先幫親戚的洗衣店打工，後來到了洛城，在鮑爾溫公園市的North Puente Avenue上開了餐廳Panda Garden，一做就是20多年。

羅發只念完了小學、也不懂英文，但他卻一直鼓勵孫女求學。羅美寳說，家裡的冰箱上一直貼著爺爺保留的「I voted」貼紙，因為羅發一直以履行公民義務為傲，不過卻在孫女名字刊登在選舉公告前，以92歲高齡離世。

羅美寳說，爺爺一直很開心，他能到美國、經營生意，實現美國夢。在今年選舉後，作為孫女還將繼續實踐美國夢的真正精神。

核桃 投票 香港

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