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領創商業聯盟領導力計畫 爾灣開班

爾灣訊
與會者在活動中合影。（主辦方提供）
與會者在活動中合影。（主辦方提供）

美國領創商業聯盟（US Leading Entrepreneur Alliance，LEA）日前在爾灣市舉行首屆領導力計畫啟動儀式及理事會首次會議。此活動是LEA在全球商業和領導力培養領域的重要里程碑，聚集多位政商界領袖和商業精英，共同探討和推動全球商業創新和領導力發展。

美國領創商業聯盟的聯合主席董智豪和胡超，以及副主席金千旭、戰佳辰和Estefany Wu Chen在會議上強調培養具有全球視野的領導力和創業能力的重要性。活動通過一系列精心設計的教育和實戰項目，深化參與者的戰略思維、情境領導和目標設定能力。

森林湖市市議員于淼參與活動，並讚賞領導力計劃對提升社區創新精神和持續發展的貢獻。
森林湖市市議員于淼參與活動，並讚賞領導力計劃對提升社區創新精神和持續發展的貢獻。

領導力計畫獲得包括爾灣副市長阿格蘭（Larry Agran）和森林湖市市議員于淼（Benjamin Yu）在內的民選官員支持。阿格蘭通過視頻祝賀活動啟動，強調該計畫對培養新一代領導者和創新者的重要作用。于淼在現場發言中，讚賞該計畫對提升社區創新精神和持續發展的貢獻。

此外，加拿大和英國的領創商業聯盟通過視頻傳達對此次活動的祝賀，並表達對未來國際合作及共同支持年輕企業家和創新領袖的期待。英國領創商業聯盟主席謝珺凰（Victoria）以及加拿大領創商業聯盟主席趙世迪和執行主席William Wu均指出通過國際合作培養商業創新和領導力的重要性。

美國領創商業聯盟的聯合主席董智豪接受媒體採訪。（主辦方提供）
美國領創商業聯盟的聯合主席董智豪接受媒體採訪。（主辦方提供）

在理事會首次會議中，多位理事分享他們的專業經驗和對行業未來見解，這不僅為參與者提供寶貴學習機會，也展示LEA在全球設計領域的深遠影響力。會議期間，理事們討論領導力計畫的具體內容，包括教育模塊、實戰訓練和國際合作項目，為未來的商業領袖提供全面成長平台。

美國領創商業聯盟的聯合主席胡超強調培養具有全球視野的領導力和創業能力的重要性。（...
美國領創商業聯盟的聯合主席胡超強調培養具有全球視野的領導力和創業能力的重要性。（主辦方提供）

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