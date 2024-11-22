領創商業聯盟領導力計畫 爾灣開班

與會者在活動中合影。（主辦方提供）

美國領創商業聯盟（US Leading Entrepreneur Alliance，LEA）日前在爾灣 市舉行首屆領導力計畫啟動儀式及理事會首次會議。此活動是LEA在全球商業和領導力培養領域的重要里程碑，聚集多位政商界領袖和商業精英，共同探討和推動全球商業創新和領導力發展。

美國領創商業聯盟的聯合主席董智豪和胡超，以及副主席金千旭、戰佳辰和Estefany Wu Chen在會議上強調培養具有全球視野的領導力和創業能力的重要性。活動通過一系列精心設計的教育和實戰項目，深化參與者的戰略思維、情境領導和目標設定能力。

森林湖市市議員于淼參與活動，並讚賞領導力計劃對提升社區創新精神和持續發展的貢獻。

領導力計畫獲得包括爾灣副市長阿格蘭（Larry Agran）和森林湖市市議員于淼（Benjamin Yu）在內的民選官員支持。阿格蘭通過視頻祝賀活動啟動，強調該計畫對培養新一代領導者和創新者的重要作用。于淼在現場發言中，讚賞該計畫對提升社區創新精神和持續發展的貢獻。

此外，加拿大 和英國的領創商業聯盟通過視頻傳達對此次活動的祝賀，並表達對未來國際合作及共同支持年輕企業家和創新領袖的期待。英國領創商業聯盟主席謝珺凰（Victoria）以及加拿大領創商業聯盟主席趙世迪和執行主席William Wu均指出通過國際合作培養商業創新和領導力的重要性。

美國領創商業聯盟的聯合主席董智豪接受媒體採訪。（主辦方提供）