我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭用「暴風影」飛彈轟俄 普亭有哪些手段能報復美英？

川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶

川普欲增稅 專家：會先拿中國開刀

記者王若然／洛杉磯報導
洛杉磯港主任塞羅卡（Gene Seroka）（左）與皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute）資深研究員勒夫利（Mary E. Lovely）對談。（視頻截圖）
洛杉磯港主任塞羅卡（Gene Seroka）（左）與皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute）資深研究員勒夫利（Mary E. Lovely）對談。（視頻截圖）

洛杉磯港（Port of Los Angeles）20日舉辦每月線上簡報會，解析美國當選總統川普的增加關稅政策的影響。皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute）資深研究員勒夫利（Mary E. Lovely）指出，增加包括對中國的進口商品的關稅，美國消費者將會看到物品價格上漲，美國通膨率預計增長1%。

在當天簡報會上，洛杉磯港主任塞羅卡（Gene Seroka）詢問了勒夫利有關川普加稅對美國企業和消費者的影響。勒夫利表示，雖然川普對其他國家加稅的具體政策還不明朗，但加稅一旦開始，首先會拿中國「開刀」，其他與美國有自由貿易協定的國家也可能被增加關稅，對美國消費者的直接影響是物價上漲。消費者會更多轉向美國境內生產的商品。這些關稅政策生效後，可能會拉高通膨率一個百分點。

塞羅卡表示，在川普執政的第一個四年，洛杉磯港見證了貨運量的巨大變化。2018年川普對中國等國家加稅後，洛杉磯港的貨運量自2019年第一季度開始「大跳水」，第一季度同比下降19%。

川普曾表示會對3兆美元的進口商品增加10%關稅，對中國進口商品增加60%關稅，對墨西哥進口商品也可能增加高額關稅。

勒夫利表示，對進口商品增加關稅會給美國產業帶來巨大影響。這些企業不得不重新調整與製造商生產國的關係，重新排列規畫航路。美國90%的進口商品均來自海上。而其他東南亞國家也會調整與中國製造商的關係，例如一塊太陽能板的生產，可能會輾轉亞洲多個國家，生產商不得不減少在中國的生產部分，才能進口至美國。此外，增加關稅也會影響美國出口的貨物，因為製造成本升高，價格優勢減弱，出口商品競爭力降低。

塞羅卡介紹了洛杉磯港10月貨運量，該月共處理了90萬5026TEU（20英尺相等單位）的貨運量，同比增加25%；其中進口貨櫃有46萬2740TEU，同比增長24%；出口為12萬2716TEU，同比增長1%；該月處理了31萬9750個空貨櫃，同比增長38%。

塞羅卡說，隨著年底購物季到來，港口將迎來持續增長的貨運量。不過在東岸港口工人勞資談判以及可能即將到來的加稅政策下，商戶較擔憂可能上漲的運輸成本。

洛杉磯港 關稅 川普

上一則

好康報您知／心安超市（Zion Market）

下一則

國際學生入學率 加大多校全美前列

延伸閱讀

川普鐵桿蓋茨司法部長保衛戰 兩黨國會持續交火

川普鐵桿蓋茨司法部長保衛戰 兩黨國會持續交火
川普增關稅拿中國「開刀」專家:美通膨又要升

川普增關稅拿中國「開刀」專家:美通膨又要升

川普明年初恐對中課徵近40%關稅 中國經濟成長降1百分點

川普明年初恐對中課徵近40%關稅 中國經濟成長降1百分點
川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗

川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗
一洲焦點／新政府內閣有破有立？援烏綠燈全開 川普接手

一洲焦點／新政府內閣有破有立？援烏綠燈全開 川普接手
川普公布駐北約大使人選 前代理司法部長惠特克出任

川普公布駐北約大使人選 前代理司法部長惠特克出任

熱門新聞

好市多烤雞是店內明星商品之一。（好市多官網）

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

2024-11-17 20:45
嬰兒被扔出一米遠。（視頻截圖）

怒摔+扇耳光 華人月嫂虐嬰 曝光後連夜逃中國

2024-11-15 20:35
華人走線客幾萬美金，就藏在農場所在的沙漠藏身不見蹤影。（受訪者提供）

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

2024-11-13 14:16
30歲的華裔男子龔黃庭（Huangting Gong，音譯）槍殺、拋屍華人夫婦。（橙縣地方檢察官辦公室提供）

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

2024-11-13 14:18
自助泡麵機近日登陸洛杉磯韓國城，在開業之初就吸引大量人前去打卡、體驗。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱南加泡麵近20元還遭瘋搶 只因...

2024-11-14 21:01
由法國著名炊具品牌Le Creuset製作的藍色套裝，有170件炊具，價值近5000美元。（好市多官網截圖）

好市多網站推出法國炊具套裝 售價比金條貴還脫銷

2024-11-14 13:52

超人氣

更多 >
含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高

含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高
川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗

川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗
好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手
紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣

紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣
這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元

這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元