適婚擇偶有想法 志趣相投最重要

對於目前在美華人 適齡男女對婚戀問題的真實想法，記者採訪了南加州女房東孫凱旋、投資 人黃尹駿。

孫凱旋來自中國，移民 美國多年。她表示，對於婚戀的看法，移民美國不同年齡段的女生想法都不一樣。比如她自己，有穩定工作，收入不錯，還有自己房產，尋找另一半時，要求各方面條件更好一些。但據她觀察，很多美國的華人女生都不太願意自己的另一半是華人男子，甚至不會說幾句英文的，也想找個純老外。或者這不是全部華人女生的想法，但具有相當的代表性。

孫凱旋認為，華女之所以不願找相同族裔的男生作為終身伴侶，或者是男友，很多是受到家庭影響。以在中國生活多年後移民美國的女生為例，她們在童年時親眼目睹父母因為經濟問題、感情糾紛，互相吵架謾罵，引發家暴等，深感對華人男生的失望。而到了美國在與一些洋男友接觸時，感到倍受尊重和疼愛也深感文化的不同，文明程度的差異。所以決定找一個老外度過一生。但也不排除與洋人男友婚後出現各種矛盾，甚至離婚等，但那是特殊情況。相信多數華人女生在嫁給老外後，還是比較幸福的。

黃尹駿來自台灣，移民美國後從事投資事業，多年來也很成功。他表示，自己事業穩定，希望另一半能一直陪伴我，不需要她去闖事業拚生計，但如果她有創辦自己事業的想法，也會全力支持，畢竟生活平平淡淡才是真。希望對方年齡不要太年輕，兩人年齡差距十歲以內。他不介意對方是否華人，其他族裔女孩也可。

他表示，自己正值青壯年，一直忙於事業，生活也很簡單，喜歡運動，所以尋找到另一半也能配合簡單的生活，從事健康活動，比如喜歡健身等。如果女孩喜歡常去酒吧或者總去跳舞，會與自己不太合適了。他也說，不需要對方一定在投資或者財經方面很專業。

黃尹駿指出，現在不少華人青年男女，在沒有彼此互相了解成熟時，就輕易走入婚姻。最終因志趣不合，在多方面發生分歧，分道揚鑣，甚至發生悲劇，這是不可取的。很多問題出在經濟方面，雖然不應將夫妻關係充斥拜金觀念，但兩人應該對金錢有共同的看法。