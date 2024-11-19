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亞凱迪亞警察基金會年度募款晚會 華人慷慨解囊

記者邵敏／亞凱迪亞報導
亞市警察基金會11月16日舉辦年度籌款晚會，眾多華人參與。 （記者邵敏／攝影）
亞市警察基金會11月16日舉辦年度籌款晚會，眾多華人參與。 （記者邵敏／攝影）

亞凱迪亞警察基金會（Arcadia Police Foundation)16日舉辦年度籌款晚會，吸引數百人參與，其中包括眾多華人。警局分享未來願景，以及所需創新工具，確保為社區安全的各種挑戰做好準備。

莊嚴的警察儀仗隊拉開當天的活動序幕。（記者邵敏／攝影）
莊嚴的警察儀仗隊拉開當天的活動序幕。（記者邵敏／攝影）

警局局長Roy Nakamura感謝基金會、以及眾人支持，他指出，基金會多年來的持續努力，對警局做出重大貢獻，籌款所得的資金用於支持警犬計畫、維護警車等。警局當天分享未來願景，其中包括虛擬現實訓練系統，這項尖端技術，將使警員能夠在虛擬環境中模擬真實場景進行訓練，提升打擊犯罪的能力。

亞凱迪亞基金會部分成員合影。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞基金會部分成員合影。（記者邵敏／攝影）

警察基金會理事戴守真表示，今年主要的募款目標，是幫助警局購買行動監控設備。對犯罪頻繁、治安不好的地方，警察可以把移動監控拖車放在那，記錄犯罪行為，同時也對犯罪者起威懾作用。戴守真提到，每台行動監控設備需花費7萬元，希望得到民眾支持，基金會籌款所得款項，將全數用於購買警用設備，保護社區平安。

年度募款活動期間，亞市5名市議員均到場支持。（記者邵敏／攝影）
年度募款活動期間，亞市5名市議員均到場支持。（記者邵敏／攝影）

為支持亞市警局，眾人慷慨解囊，Grand Capital Funding捐出1萬元，捐贈5000元的包括馮圓銓( Franklin Feng ) 、聖塔安尼塔購物中心、Amercian Chongqing General Chamber of Commerce；另外還有10多個機構或個人，分別捐贈2000元至3000元不等。

亞凱迪亞華協參加當天盛會。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞華協參加當天盛會。（記者邵敏／攝影）

年度募款活動期間，亞市五名市議員均到場支持，市長高卿（Michael Cao）表示，為確保社區安全，打擊犯罪分子，警察付出很多努力。同時警局也需要社區幫助，感謝所有人對警察工作的支持。市議員鄭博仁指出，社區支持對警察持續提供卓越服務至關重要，感謝基金會等組織的鼎力相助，讓警局獲得重要資源，以更好服務和保護社區。

了解更多或參與捐款，請前往警察基金會網站https://arcadiapolicefoundation.org/

亞凱迪亞 華人

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