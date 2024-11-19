佳音社耕耘49載 見證北美華語廣播史 給海外遊子溫暖

活動中，小提琴表演將現場氣氛推向高潮，由小提琴家Ruben領銜，並邀請多位小朋友同台演出，大人與孩子之間默契十足，共同演奏出悠揚的旋律。（記者張庭瑜／攝影）

北美第一個華語廣播「今日佳音」創辦機構佳音社，16日舉行49周年慶祝活動，多位僑界人士及佳音社資深成員齊聚。1975年創立時作為北美首個華語廣播，在當年中文資訊匱乏年代，為海外遊子帶來溫暖。

創始元老鄒哲分享創社歷程時表示，我們都是一般的中國人，有學生、家庭主婦、上班族，但大家都懷著理想，希望用不同方式服務華人 社區。時至今日，許多成員已在佳音社奉獻三、四十年，見證海外華人社會的巨大變遷。

在活動中，多位佳音社資深成員上台分享服務多年來的心得與感動，從初入佳音社時的青澀，到見證社區與組織共同成長的點滴。（記者張庭瑜／攝影）

佳音社社長鄒王見山表示，佳音社1975年創辦「今日佳音」，當時是北美首個華語廣播，在洛杉磯中國城首播，引起轟動，整條街商家都開著收音機收聽。此後該社迅速發展，將華語節目擴展至舊金山、西雅圖，甚至加拿大，並在墨西哥 、巴拿馬、非洲肯亞以及美國東部20多所大學城播出，在當年中文資訊匱乏的年代，為海外遊子帶來溫暖。

本次活動吸引了眾多嘉賓參與，不僅有社區僑領、佳音社創始成員及資深同工，還有來自各地的熱心支持者及聽眾代表，老中青三代齊聚一堂，共同見證佳音社49年的非凡歷程，現場座無虛席。（記者張庭瑜／攝影）

當天活動精彩，由揚聲合唱團開場演唱「晨曦破曉」、「神愛世人」，韓賓快樂大師的精彩表演贏得全場掌聲。小提琴家Ruben演奏「獻上感恩」，配合金城社弦樂影片背景，將活動帶入高潮。張世明以「心存感恩繼續前進」為題，分享佳音社未來發展願景。

與會者圍繞蛋糕，隨著燭光閃爍，社長鄒王見山（左二）與創始成員們在全場的掌聲與祝福聲中吹熄蠟燭。（記者張庭瑜／攝影）

佳音社近半世紀來持續推出多元節目，包括國語廣播「佳音特快車」、「佳音點滴」，粵語節目「今日佳音」、「星夜三人行」及播出長達15年的「天空下的彩虹」等。自1976年起每年舉辦的「佳音之夜」舞台劇，成為粵語社區重要文化活動。1989年起與世界日報合辦的「慈母手中線座談會」已持續33年，是南加華人社區最具代表性的母親節 慶祝活動之一。

而為迎接新媒體時代，佳音社近年積極開拓網路頻道，在YouTube推出「生活特快車」、「農本多勤」、「旋律心語」等節目，深受新一代華人觀眾歡迎。