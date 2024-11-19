我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為何一再復胖？研究：脂肪細胞有記性 瘦了會想肥回去

20年資深員工上班睡覺遭開除 他告公司 一原因獲賠近5萬元

佳音社耕耘49載 見證北美華語廣播史 給海外遊子溫暖

記者張庭瑜／亞凱迪亞報導
活動中，小提琴表演將現場氣氛推向高潮，由小提琴家Ruben領銜，並邀請多位小朋友同台演出，大人與孩子之間默契十足，共同演奏出悠揚的旋律。（記者張庭瑜／攝影）
活動中，小提琴表演將現場氣氛推向高潮，由小提琴家Ruben領銜，並邀請多位小朋友同台演出，大人與孩子之間默契十足，共同演奏出悠揚的旋律。（記者張庭瑜／攝影）

北美第一個華語廣播「今日佳音」創辦機構佳音社，16日舉行49周年慶祝活動，多位僑界人士及佳音社資深成員齊聚。1975年創立時作為北美首個華語廣播，在當年中文資訊匱乏年代，為海外遊子帶來溫暖。

創始元老鄒哲分享創社歷程時表示，我們都是一般的中國人，有學生、家庭主婦、上班族，但大家都懷著理想，希望用不同方式服務華人社區。時至今日，許多成員已在佳音社奉獻三、四十年，見證海外華人社會的巨大變遷。

在活動中，多位佳音社資深成員上台分享服務多年來的心得與感動，從初入佳音社時的青澀...
在活動中，多位佳音社資深成員上台分享服務多年來的心得與感動，從初入佳音社時的青澀，到見證社區與組織共同成長的點滴。（記者張庭瑜／攝影）

佳音社社長鄒王見山表示，佳音社1975年創辦「今日佳音」，當時是北美首個華語廣播，在洛杉磯中國城首播，引起轟動，整條街商家都開著收音機收聽。此後該社迅速發展，將華語節目擴展至舊金山、西雅圖，甚至加拿大，並在墨西哥、巴拿馬、非洲肯亞以及美國東部20多所大學城播出，在當年中文資訊匱乏的年代，為海外遊子帶來溫暖。

本次活動吸引了眾多嘉賓參與，不僅有社區僑領、佳音社創始成員及資深同工，還有來自各...
本次活動吸引了眾多嘉賓參與，不僅有社區僑領、佳音社創始成員及資深同工，還有來自各地的熱心支持者及聽眾代表，老中青三代齊聚一堂，共同見證佳音社49年的非凡歷程，現場座無虛席。（記者張庭瑜／攝影）

當天活動精彩，由揚聲合唱團開場演唱「晨曦破曉」、「神愛世人」，韓賓快樂大師的精彩表演贏得全場掌聲。小提琴家Ruben演奏「獻上感恩」，配合金城社弦樂影片背景，將活動帶入高潮。張世明以「心存感恩繼續前進」為題，分享佳音社未來發展願景。

與會者圍繞蛋糕，隨著燭光閃爍，社長鄒王見山（左二）與創始成員們在全場的掌聲與祝福...
與會者圍繞蛋糕，隨著燭光閃爍，社長鄒王見山（左二）與創始成員們在全場的掌聲與祝福聲中吹熄蠟燭。（記者張庭瑜／攝影）

佳音社近半世紀來持續推出多元節目，包括國語廣播「佳音特快車」、「佳音點滴」，粵語節目「今日佳音」、「星夜三人行」及播出長達15年的「天空下的彩虹」等。自1976年起每年舉辦的「佳音之夜」舞台劇，成為粵語社區重要文化活動。1989年起與世界日報合辦的「慈母手中線座談會」已持續33年，是南加華人社區最具代表性的母親節慶祝活動之一。

而為迎接新媒體時代，佳音社近年積極開拓網路頻道，在YouTube推出「生活特快車」、「農本多勤」、「旋律心語」等節目，深受新一代華人觀眾歡迎。

華人 母親節 墨西哥

上一則

多人誤入這個網頁被超收費用 駕駛人氣到罵加州DMV

下一則

法廊快報／人行道20呎內禁停 各地最晚元旦實施

延伸閱讀

明年5月起 加州飛阿姆斯特丹更方便了

明年5月起 加州飛阿姆斯特丹更方便了
反蘋果的FCC委員卡爾 被川普提名為主席 分析師：他將和矽谷激烈鬥爭

反蘋果的FCC委員卡爾 被川普提名為主席 分析師：他將和矽谷激烈鬥爭
為聖誕節預熱 「紅色一號」擠下「猛毒3」北美票房奪冠

為聖誕節預熱 「紅色一號」擠下「猛毒3」北美票房奪冠
人民大學北美校友會論壇 談全球範式轉移

人民大學北美校友會論壇 談全球範式轉移
北美醫療器材集團35周年慶推出買一送一感恩反饋 買按摩椅送製氧機

北美醫療器材集團35周年慶推出買一送一感恩反饋 買按摩椅送製氧機
周渝民隔18年進軍北美 重溫花美男掀回憶殺

周渝民隔18年進軍北美 重溫花美男掀回憶殺

熱門新聞

好市多烤雞是店內明星商品之一。（好市多官網）

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

2024-11-17 20:45
華人走線客幾萬美金，就藏在農場所在的沙漠藏身不見蹤影。（受訪者提供）

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

2024-11-13 14:16
嬰兒被扔出一米遠。（視頻截圖）

怒摔+扇耳光 華人月嫂虐嬰 曝光後連夜逃中國

2024-11-15 20:35
80歲的溫小鹿身形如30、40歲。（溫小鹿提供）

八旬華翁堅持這項鍛煉20年 身形如30歲

2024-11-11 20:30
30歲的華裔男子龔黃庭（Huangting Gong，音譯）槍殺、拋屍華人夫婦。（橙縣地方檢察官辦公室提供）

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

2024-11-13 14:18
由法國著名炊具品牌Le Creuset製作的藍色套裝，有170件炊具，價值近5000美元。（好市多官網截圖）

好市多網站推出法國炊具套裝 售價比金條貴還脫銷

2024-11-14 13:52

超人氣

更多 >
民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多

民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多
曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治

曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治
川普證實將動用軍隊大規模遣返無證移民

川普證實將動用軍隊大規模遣返無證移民
灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用

灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用
中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢