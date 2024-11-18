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洛城派對槍響、遭縱火 青少年3死 受害者都是家庭成員

洛杉磯訊
蘭卡斯特民宅致命槍擊，奪走三名青少年的生命。（KTLA電視台截圖）
蘭卡斯特民宅致命槍擊，奪走三名青少年的生命。（KTLA電視台截圖）

洛杉磯縣羚羊谷（Antelope Valley）日前發生一起致命槍擊事件，一夜之間奪走三名青少年的生命，案發現場的一棟民宅也被縱火焚燒。據稱，當時房子裡正在舉辦派對，受害者都是家庭成員。

綜合KTLA5、CBS等媒體報導，洛縣警局11月16日發布公告，淩晨1時27分，蘭卡斯特（Lancaster） North Tabler Avenue 44500號街區接到槍擊事件報警，警察立即趕到現場處理。

洛縣消防局Randy Perry指出，消防員趕到現場時看到濃煙滾滾，大火正在燃燒。著火房屋內發現五名受害者，其中三人被警察救出，另兩人則被消防員救出，五人中有四人遭受槍傷。第五名沒有受傷的女孩躲在房間里，因為擔心自己的生命安全，於是撥打911報警電話。

警方指出，三名受害者當場死亡，醫護人員將第四人送往醫院搶救，目前傷勢危急。當局稱，受害者三男一女都是「20多歲的年輕人」，並指出所有受害者、以及一名十幾歲的女孩都是家庭成員，當晚正在舉行派對。案發地視頻顯示，現場當時十分混亂，急救人員匆忙將擔架上的受害者搬到救護車。

Perry表示，這場大火約十分鐘後被撲滅，並補充說，一名嫌疑人已被拘留，但沒有提供嫌犯更多信息。警局稱，尚不確定嫌疑人是否已被捕或在逃、或是死傷者中的一員。案發後，警探和消防局縱火案調查員在該地區搜尋證據，並詢問當時不在場的幾名住戶，包括一些青少年。

洛縣警局Steve De Jong表示，目前還不確定是什麼原因導致這起槍擊案件、以及縱火燒房子，但案件涉及私人恩怨，不會對公眾安全造成威脅。當局沒有透露有關槍擊和縱火事件的更多細節，任何了解案件信息的人可致電323-890-5500，聯繫洛縣警局兇殺部門。如需提供匿名舉報，請致電滅罪熱線 (800-222-8477) 或造訪 www.lacrimestoppers.org。

洛縣 槍擊 縱火

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