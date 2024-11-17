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LA引進自助泡麵店 1餐要花20元熱議

記者劉子為、朱敏梓／洛杉磯報導
店內有一整面泡麵牆可供選擇，品類多達幾十種。（世說新聞團隊/攝影）
店內有一整面泡麵牆可供選擇，品類多達幾十種。（世說新聞團隊/攝影）

一家主打「無人自助泡麵」的餐廳「Slurp & Sip」近期在洛杉磯韓國城引起一股風潮，該店以無人化自助泡麵機為亮點，讓顧客可以在店內自由選擇喜愛的泡麵並自行操作烹煮，吸引了大批顧客前來體驗。一些人認為，花費不多就能在外飽餐一頓，是個不錯的選擇；但是，20美元吃一碗泡麵的消費模式也遭到了不少人的質疑「是否值得」。

（https://www.youtube.com/watch?v=RqWdsKnVsFw 視頻來源：世說新聞團隊製作）

亞洲風潮蔓延至洛杉磯 打造沉浸式泡麵體驗

在亞洲特別是韓國，無人泡麵機和自助泡麵店早已成為一種飲食文化現象。這些泡麵機多設置在便利店或公共場所，隨時為顧客提供一碗熱氣騰騰的泡麵，滿足人們隨時隨地想吃泡麵的需求。洛杉磯這家無人泡麵店位於韓國城，事實上自助泡麵店內仍配備了少量員工，協助顧客選擇口味、結帳及準備其他小食與飲品，並指導顧客使用泡麵機。

店內張貼了多幅介紹泡麵的海報，將泡麵按辣度、湯底、麵條種類等進行區分，幫助顧客迅速找到喜愛的口味。店內提供了幾十種泡麵，選擇十分多樣，從最常見的辛拉麵、真拉麵、炸醬麵、海鮮湯麵、各種口味火雞面、到比較少見的乾拌義大利麵等應有盡有。此外，店內也提供多種韓式小吃及飲料，如咖啡、果汁、奶昔等，特別是韓國便利店經典的袋裝咖啡和冰塊杯，讓顧客自行組合製作簡易美式咖啡，營造韓式便利店的沉浸感。

價格與配料選擇豐富，自助煮泡麵增添互動樂趣

店內泡麵的售價多為6.99美元，顧客可以添加雞蛋、午餐肉、芝士、玉米等多種配料，每份配料的價格從0.95美元到1.95美元不等。此外，還提供米飯和餃子等主食，以滿足不同顧客的口味需求。記者們選購了兩包泡麵，分別是在網路流行的芝士拉麵和韓國炸醬麵，再加一個雞蛋，總計17美元。

在選好泡麵及配料後，顧客便可以開始自助烹煮泡麵。首先將托盤放到泡麵機前，將泡麵及所選配料加入碗中。泡麵機的操作相當簡單，顧客只需選擇加熱模式，機器便會按照預設時間自動出水並加熱。以湯麵為例，顧客可按「M1」鍵，然後點擊「Start」開始加熱；乾拌麵則需按「M3」鍵。過程大約需五分鐘，顧客可使用筷子攪拌麵條，使其均勻受熱。

根據店員建議，在烹煮過程中若加入生雞蛋，建議在煮至2分半鐘時放入；蔬菜等易熟配料則可在1分半鐘時加入，這樣能確保最佳口感。煮好湯麵後，顧客還可添加免費的香蔥、香菜、辣椒、酸橙片及洋蔥片等調味料，增添口味。乾拌麵則多一步驟，需用漏勺分離湯水後再加入醬料，並且泡麵機具備水分控制技術，確保麵條保持適度濕潤，使醬料均勻拌開，麵條不易黏結。

自助泡麵店風潮興起 性價比引發討論

無人泡麵店在韓國及亞洲各地掀起風潮，「24小時泡麵店」在網路上受到年輕人追捧，韓國知名的「漢江邊吃泡麵」活動更讓這種飲食模式成為一種社交文化。該風潮現今已蔓延至洛杉磯，繼「Slurp & Sip」開幕後，農心拉麵自助泡麵快閃店也相繼登場，吸引眾多消費者前來打卡拍照。

然而，這種創新的飲食體驗也引發了一些消費者對其性價比的質疑。有顧客表示，相比在便利店以5-6美元的價格便可購得數包泡麵，在無人泡麵店一碗泡麵動輒10美元以上，配料的加價項目亦令成本偏高，在添加各種配料之後，一碗泡麵的價格甚至能高達20元。雖然自助泡麵模式帶來了便利和互動樂趣，但是否值得消費仍然見仁見智。

風靡亞洲的自助泡麵機入駐洛城。（世說新聞團隊/攝影）
風靡亞洲的自助泡麵機入駐洛城。（世說新聞團隊/攝影）
泡麵機具備水分控制技術，確保麵條保持適度濕潤，不易黏結。（世說新聞團隊/攝影）
泡麵機具備水分控制技術，確保麵條保持適度濕潤，不易黏結。（世說新聞團隊/攝影）
洛杉磯第一家「無人自助泡麵」的餐廳「Slurp & Sip」。（世說新聞團隊/攝...
洛杉磯第一家「無人自助泡麵」的餐廳「Slurp & Sip」。（世說新聞團隊/攝影）

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