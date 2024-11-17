我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳小焱當選金山11區市議員 寫中國第一代移民歷史

影／北市公車追撞釀1死10多傷 追撞力道驚人 行車影像曝光

世界日報銀髮樂齡展首度到哈岡 民眾反應熱烈

記者啟鉻╱哈仙達岡報導
世界日報社在哈仙達岡社區中心舉辦銀髮樂齡生活展，民眾踴躍參與。（記者啟鉻╱攝影）
世界日報社在哈仙達岡社區中心舉辦銀髮樂齡生活展，民眾踴躍參與。（記者啟鉻╱攝影）

洛杉磯世界日報社16日在哈仙達岡社區中心舉辦「2024銀髮樂齡生活展」（Senior Wellness Show），吸引大批民眾踴躍參與。現場規畫九場健康諮詢講座和多家健保、社區服務及商家攤位展出。主辦單位提供350份伴手禮袋和點心在現場發放，還有總價值超千元的好禮大抽獎，出席觀眾可參與每場講座之間的抽獎，不僅獲取健康知識，也有機會滿載好禮而歸。

影音：記者啟鉻

銀髮樂齡生活展自2020年首次舉辦以來反響熱烈，今年10月26日在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦的活動已吸引了大批民眾參加。世界日報為擴大服務範圍，今年首次在洛杉磯東區的哈岡社區加開場次。

主辦方洛杉磯世界日報社表示，舉辦這項活動目的是讓大家更了解和享受應有的福利和服務，世界日報邀請各個領域醫療、保險專家帶來講座，分享最新資訊，讓長者能汲取最新相關訊息，同時也讓他們感受到社會的關懷和支持，匯集資源與服務。

樂齡生活展上午10點開幕，但不少參與者在活動開始前即早早排起長龍等候。活動以推廣長者健康與生活福祉為主軸。健康講座包括Covered California、USC Arcadia Hospital、聯合健保、SCAN Health、安森藍十字、福全健保、王福楠醫學博士和Forest Lawn福樂紀念公園、玫瑰崗紀念公園等機構，將為民眾帶來九場專題講座，同時南加大亞凱迪亞醫院（USC Arcadia Hospital）特別為本次活動提供一場針對年長者的居家運動講座，幫助提升行動力、增強柔軟度，並減少跌倒風險。活動攤位還有營養諮詢服務，包括日常飲食中的營養問題和注意事項等。現場提供中文翻譯協助，確保每位民眾都能理解並得到所需的資訊。

活動期間還穿插多場大抽獎，獎品包括太子牌靈芝膠囊、花旗參茶組；德成行提供的參福禮遇組，以及九陽多功能豆漿機、電子鍋等總價值超過千元的禮品，希望民眾在獲取健康知識的同時，也能滿載好禮而歸。本次活動免費入場、免費停車，民眾踴躍參與，很多場講座都座無虚席。

世界日報社在哈仙達岡社區中心舉辦銀髮樂齡生活展，社區民眾踴躍參與。（記者啟鉻╱攝...
世界日報社在哈仙達岡社區中心舉辦銀髮樂齡生活展，社區民眾踴躍參與。（記者啟鉻╱攝影）
世界日報社在哈仙達岡社區中心舉辦銀髮樂齡生活展，很多參與者早早排隊等待。（記者啟...
世界日報社在哈仙達岡社區中心舉辦銀髮樂齡生活展，很多參與者早早排隊等待。（記者啟鉻╱攝影）
世界日報社在哈仙達岡社區中心舉辦銀髮樂齡生活展，健康講習座無虛席。（記者啟鉻╱攝...
世界日報社在哈仙達岡社區中心舉辦銀髮樂齡生活展，健康講習座無虛席。（記者啟鉻╱攝影）
世界日報社在哈仙達岡社區中心舉辦銀髮樂齡生活展，民眾領取伴手禮。（記者啟鉻╱攝影...
世界日報社在哈仙達岡社區中心舉辦銀髮樂齡生活展，民眾領取伴手禮。（記者啟鉻╱攝影）

洛杉磯 世界日報 健保

上一則

世報銀髮樂齡展／申請加州全保 不影響移民身分調整

下一則

金恩市 列加州國家公園附近最可愛小鎮

延伸閱讀

銀髮展／生前規劃身後心安對家人負責

銀髮展／生前規劃身後心安對家人負責
銀髮展／SCAN健保不只醫藥還有家庭護理

銀髮展／SCAN健保不只醫藥還有家庭護理
銀髮展／安森藍十字解讀2025聯邦健保福利大變動

銀髮展／安森藍十字解讀2025聯邦健保福利大變動
銀髮展／慎選適合華裔年長者的健保計畫

銀髮展／慎選適合華裔年長者的健保計畫
銀髮展／HMO與PPO醫保計畫的差異與優勢

銀髮展／HMO與PPO醫保計畫的差異與優勢
銀髮展／申請加州全保不影響移民身分調整

銀髮展／申請加州全保不影響移民身分調整

熱門新聞

節日將近，好市多推出多款優惠。圖為JBL Live 675NC無線耳罩式降噪耳機。（好市多官網）

黑色星期五 好市多5優惠 觸控螢幕筆記型電腦減300美元

2024-11-08 01:16
華人走線客幾萬美金，就藏在農場所在的沙漠藏身不見蹤影。（受訪者提供）

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

2024-11-13 14:16
嬰兒被扔出一米遠。（視頻截圖）

怒摔+扇耳光 華人月嫂虐嬰 曝光後連夜逃中國

2024-11-15 20:35
80歲的溫小鹿身形如30、40歲。（溫小鹿提供）

八旬華翁堅持這項鍛煉20年 身形如30歲

2024-11-11 20:30
30歲的華裔男子龔黃庭（Huangting Gong，音譯）槍殺、拋屍華人夫婦。（橙縣地方檢察官辦公室提供）

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

2024-11-13 14:18
Amazon的自助退貨機。（Amazon網站）

為何零售業敢推「退錢免退貨」 消費者要小心業者這招

2024-11-10 19:30

超人氣

更多 >
薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」
華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命
APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位

APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位
失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見
美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕

美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕