迪士尼假日季開啟 嘗美食、闖激流隨青蛙公主探險去

根據電影「公主與青蛙」打造的全新河口冒險項目正式迎客。（記者張宏／攝影）

迪士尼 假日新貌和新項目青蛙公主水上冒險搶先看！迪士尼樂園度假區從15日至明年1月6日開啟假日季，人們可在幻想世界與聖誕老人打招呼、欣賞首次推出的戲劇和現場表演、令人驚嘆的節日裝飾和主題商品及食品和飲料，同時根據電影「公主與青蛙」打造的全新河口冒險項目也正式迎客。

（影音來源：記者張宏）

迪士尼樂園新添一個好去處，全新景點蒂安娜河口探險於15日在迪士尼樂園開幕，以全新方式生動呈現蒂安娜青蛙公主的故事。這段有趣的音樂之旅根據迪士尼動畫電影「公主與青蛙」展開，邀請家人和朋友與蒂安娜和她的鱷魚朋友路易斯，一起踏上為她的狂歡節晚會尋找樂隊的旅程。遊客將身穿雨衣乘船參與全程的冒險，不僅要穿越水下世界，攀爬彩虹隧道，還要在50英尺高的激流中飛馳而下，全程充滿視聽享受和刺激好玩的水上體驗。

另外，Bayou Country重新設計了零售場所，如Ray's Beret和Louis' Critter Club，凸顯沉浸式故事講述，增強客人整體體驗。附近新開的Hungry Bear餐廳主打燒烤美食，如煙燻燒烤組合拼盤，搭配精選的自製煙燻肉，同時欣賞鄉村熊樂隊 (Country Bears) 的熱門歌曲。

遊客可用節日美食通行證（Sip And Savor Pass）兌換節日美食和非酒精飲料。（記者張宏／攝影） Tiana的水下夢幻世界。（記者張宏／攝影）

迪士尼樂園表示，遊客不僅體驗歡樂的蒂安娜河口冒險，還能參觀河口鄉村和擴建的新奧爾良廣場，這是迪士尼樂園才能找到的身臨其境的體驗。

為迎接即將到來的感恩節和聖誕節 ，迪士尼兩個園區裝飾煥然一新，高聳的聖誕樹屹立在迪士尼樂園，加州 冒險樂園推出節日美食通行證（Sip And Savor Pass）有四張優惠券或八張優惠券兩個版本，借助通行證可兌換節日美食和非酒精飲料。迪士尼新推出五彩繽紛的聖誕美食，如薑餅人、裝飾聖誕顏色的披薩、紅色漿果飲料、還有太妃糖布丁馬卡龍、韓式泡菜炸雞小漢堡、豬排配飯和搭配甜品的墨西哥咖啡等。

紅色聖誕漿果飲料。（記者張宏／攝影） 裝飾聖誕顏色的披薩。（記者張宏／攝影）

迪士尼還推出充滿假日氛圍的服飾，如裝飾有蓮花閃燈的米奇耳朵、Tiana主題的小燈、水壺、烹飪書和零食，還有假日風格的漁夫帽、帽衫、書包等，讓大家感受全新的節日氛圍。兩個園區還有不同的現場娛樂表演，新舊現場樂隊輪換陣容，且表演團體和風格更加適合不同年齡層。