核桃市商家10天 3次遭砸偷盜

商家的監控拍攝到盜賊入店偷盜過程。（商家提供）

聖蓋博 谷治安優良城市、核桃 市最近有商家在十天內連續三次被盜竊。受害商家苦不堪言，周邊商家和社區人心惶惶。

核桃市小有名氣的咖哩披薩店Curry Pizza Co，10日將餐館最近十天來三度被人砸破玻璃店門、入室偷盜的監控影片上傳社群平台，尋求幫助和支持。此舉引起眾多圍觀、同情和憤怒。

這家披薩店位於檸檬南街(S Lemon ave)300號街區的核桃商業公園（Walnut Business Park），除被盜披薩店外，周邊有華資餐館核桃園、兩家中醫館和連鎖烤肉店Waba Grill。該商圈雖然不在核桃市商業區特別中心的位置，但交通便利、鬧中取靜，平常生意不錯。

「短短十天內，我們已被歹徒三次打破玻璃門入店偷盜」，比薩店經理MP Singh表示，歹徒第一次破門偷盜發生在萬聖節(10月31日)深夜。店中監控錄像顯示，一名蒙面男騎自行車來到披薩店前，用一塊貌似石頭的東西砸破玻璃門。歹徒闖入店內，跳過櫃檯，打開收銀機。Singh表示，歹徒那次大概從收銀機中偷走400多美元。案發次日，披薩店重新安裝大門玻璃，但萬萬沒有想到，歹徒隔天再次光顧該店。從安全監控看，這次歹徒帶來一根疑似撬棍的物體，猛力打破玻璃門；但不知是否因為沒有拿到現金，歹徒用棍棒砸爛已撬開的收銀機。

MP Singh表示，吸取兩次被盜教訓，他們決定將店中收銀機轉移，這樣從外面看，店中沒有聚集現金的地方。不過這一招，沒能阻止歹徒第三次入室盜竊。8日，歹徒再次光顧披薩店。當他看到收銀檯空空如也後，順手從店中拿走一些其他東西。

Singh研判，三起破門偷盜案，均為同一名男子所為。從監視錄像看，歹徒每次作案都用面罩遮住部分臉，但從其動作和身形看，應該是同一人。Singh表示，他甚至認出該男子是附近地區的一名遊民 ，已有相當長一段時間，他們餐館每天都會給這些遊民提供飯菜，但萬萬沒想到會引狼入室。Singh表示，一些員工曾收到遊民威脅，還有遊民拿著BB槍出現在他們餐館附近。近日，他的一些員工已提出休假和辭職，因為實在太害怕。

Singh表示，三次盜竊已造成至少數千元損失，除第一次被盜的幾百元現金和被破壞的收銀機外，修玻璃每次700元，三次超過2000元。這些錢都得商家自掏腰包，保險不付。

同一商業中心的中餐館核桃園老闆李女士，她的餐館不久前也發生類似事件，餐館被歹徒破門而入，收銀機被砸。「現在早上來都關著門做事，直到顧客來了，人多以後才敢開門。晚上客人走後，馬上關門，不敢逗留」，她表示，最近的案件，雖然是周邊商家受害，但他們同樣害怕。錢丟是小事，更可怕的是很多犯罪可能臨時升級，如果歹徒犯罪過程中遇到抵抗，很可能使用暴力。李女士表示，她在核桃市開餐館已很多年，治安從來沒有像近年這麼坏。