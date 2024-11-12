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核桃市商家10天 3次遭砸偷盜

記者楊青╱核桃市報導
商家的監控拍攝到盜賊入店偷盜過程。（商家提供）
商家的監控拍攝到盜賊入店偷盜過程。（商家提供）

聖蓋博谷治安優良城市、核桃市最近有商家在十天內連續三次被盜竊。受害商家苦不堪言，周邊商家和社區人心惶惶。

核桃市小有名氣的咖哩披薩店Curry Pizza Co，10日將餐館最近十天來三度被人砸破玻璃店門、入室偷盜的監控影片上傳社群平台，尋求幫助和支持。此舉引起眾多圍觀、同情和憤怒。

這家披薩店位於檸檬南街(S Lemon ave)300號街區的核桃商業公園（Walnut Business Park），除被盜披薩店外，周邊有華資餐館核桃園、兩家中醫館和連鎖烤肉店Waba Grill。該商圈雖然不在核桃市商業區特別中心的位置，但交通便利、鬧中取靜，平常生意不錯。

「短短十天內，我們已被歹徒三次打破玻璃門入店偷盜」，比薩店經理MP Singh表示，歹徒第一次破門偷盜發生在萬聖節(10月31日)深夜。店中監控錄像顯示，一名蒙面男騎自行車來到披薩店前，用一塊貌似石頭的東西砸破玻璃門。歹徒闖入店內，跳過櫃檯，打開收銀機。Singh表示，歹徒那次大概從收銀機中偷走400多美元。案發次日，披薩店重新安裝大門玻璃，但萬萬沒有想到，歹徒隔天再次光顧該店。從安全監控看，這次歹徒帶來一根疑似撬棍的物體，猛力打破玻璃門；但不知是否因為沒有拿到現金，歹徒用棍棒砸爛已撬開的收銀機。

MP Singh表示，吸取兩次被盜教訓，他們決定將店中收銀機轉移，這樣從外面看，店中沒有聚集現金的地方。不過這一招，沒能阻止歹徒第三次入室盜竊。8日，歹徒再次光顧披薩店。當他看到收銀檯空空如也後，順手從店中拿走一些其他東西。

Singh研判，三起破門偷盜案，均為同一名男子所為。從監視錄像看，歹徒每次作案都用面罩遮住部分臉，但從其動作和身形看，應該是同一人。Singh表示，他甚至認出該男子是附近地區的一名遊民，已有相當長一段時間，他們餐館每天都會給這些遊民提供飯菜，但萬萬沒想到會引狼入室。Singh表示，一些員工曾收到遊民威脅，還有遊民拿著BB槍出現在他們餐館附近。近日，他的一些員工已提出休假和辭職，因為實在太害怕。

Singh表示，三次盜竊已造成至少數千元損失，除第一次被盜的幾百元現金和被破壞的收銀機外，修玻璃每次700元，三次超過2000元。這些錢都得商家自掏腰包，保險不付。

同一商業中心的中餐館核桃園老闆李女士，她的餐館不久前也發生類似事件，餐館被歹徒破門而入，收銀機被砸。「現在早上來都關著門做事，直到顧客來了，人多以後才敢開門。晚上客人走後，馬上關門，不敢逗留」，她表示，最近的案件，雖然是周邊商家受害，但他們同樣害怕。錢丟是小事，更可怕的是很多犯罪可能臨時升級，如果歹徒犯罪過程中遇到抵抗，很可能使用暴力。李女士表示，她在核桃市開餐館已很多年，治安從來沒有像近年這麼坏。

目前核桃市不少商家呼籲市府和警方加強治安管理，加大打擊犯罪力度。當天上午專程前往受害商家表達支持的一對母子表示，他們來給商家捐一點錢，表達溫暖和關懷，小商家現在太不容易。年過八旬的Kapusta說，她一生都住在核桃市，「童年時候核桃的山崗上還可以看到很多牛，後來人口越來越雜，現在大家都要為此付出代價」，她期望大選後，核桃市的治安能夠得到大轉變。

聖蓋博谷優良城市的核桃市核桃商業公園商家近期連續遭遇入室盜竊，受害商家苦不堪言，...
聖蓋博谷優良城市的核桃市核桃商業公園商家近期連續遭遇入室盜竊，受害商家苦不堪言，周邊商家和社區人心惶惶。（記者楊青╱攝影）
商家的監控拍攝到盜賊入店偷盜。（商家提供）
商家的監控拍攝到盜賊入店偷盜。（商家提供）
位於核桃市檸檬南街300號街區核桃商業公園（Walnut Business Pa...
位於核桃市檸檬南街300號街區核桃商業公園（Walnut Business Park）的咖哩披薩店Curry Pizza Co十天內三度被歹徒破門偷盜，損失數千元。（記者楊青╱攝影）
商家的監控拍攝到盜賊入店偷盜過程。（商家提供）
商家的監控拍攝到盜賊入店偷盜過程。（商家提供）
聖蓋博谷優良城市的核桃市核桃商業公園商家近期連續遭遇入室盜竊，受害商家苦不堪言，...
聖蓋博谷優良城市的核桃市核桃商業公園商家近期連續遭遇入室盜竊，受害商家苦不堪言，周邊商家和社區人心惶惶。（記者楊青╱攝影）
位於核桃市檸檬南街300號街區核桃商業公園（Walnut Business Pa...
位於核桃市檸檬南街300號街區核桃商業公園（Walnut Business Park）的咖哩披薩店Curry Pizza Co十天內三度被歹徒破門偷盜，損失數千元。（記者楊青╱攝影）

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