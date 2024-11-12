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八旬華翁鍛煉20年 身形如30歲 也治好哮喘病

記者王若然／天普市報導
80歲的溫小鹿身形如30、40歲。（溫小鹿提供）
80歲的溫小鹿身形如30、40歲。（溫小鹿提供）

加州天普市（Temple City）居民溫小鹿剛剛過完八十大壽，但酷愛健身的他，身形看起來與30、40歲的人差不多。保持了20多年健身習慣的他，如今可以一口氣做十幾個引體向上，平時用來練上肢的啞鈴單個25磅，他可以同時舉起兩個。溫小鹿表示，健身給他帶來的好處太多了，不僅治好了他的哮喘病，也沒有讓他的白內障惡化。

溫小鹿的身材壯碩，手臂線條尤其突出，在自家健身房，他向記者演示了日常健身運動。兩隻手分別舉著25磅重的啞鈴練習上肢力量，接著在旁邊的單槓上做引體向上。從背後看，他的身形如30、40歲的年輕人，結實有力。

酷愛健身20多年 不動就難受

溫小鹿說，「一天不運動就渾身難受。」近日剛從鮑爾溫公園（Baldwin Park）搬家至天普市。在他的健身房中，有跑步機，單槓，健身凳，還有重量不一的啞鈴。溫小鹿說，他每天都會運動，抗阻重訓一般每周練習三次。一般舉啞鈴的重量練習，一組15次，一天會做三至四組。每天飯後健走20分鐘，每晚睡覺前會做軟按摩，回想身體哪一個部位需要加強鍛煉。

經常往來於中美加三國探望子女親友的溫小鹿，為了避免時差影響健身，他養成了晚上12點至1點睡，早上7至8時起床的習慣，這一習慣已經維持了20多年。他說，每次回中國大陸都要住五星級酒店，只因那裡的健身房比較好。

健身益處多 哮喘再也沒犯

溫小鹿的健身習慣從他移民美國後逐漸養成，大約從他54歲開始了規律訓練，至今已經堅持了26年。他說，健身帶給了他很多益處。他從小有哮喘病，身體瘦弱，但從健身後的20多年，哮喘病再也沒有犯過，不需吃藥或噴藥。他說，除了去年因為新冠犯了一次外，第二天他就恢復了鍛煉。80歲的溫小鹿對自己目前的身體評價為「非常好」。相反，他小時候體弱多病，常常需要請假，學校上課缺了三分之一。

溫小鹿說，哮喘是他的家族遺傳病，他的兩個女兒以及大女兒的兩個孩子也都遺傳了哮喘病。他每年都會去看兩個外孫、外孫女，鼓勵他們通過運動克服哮喘病。

除了哮喘病好了，溫小鹿按摩、拍打眼眶的習慣讓他十年來白內障沒有惡化。幾天前，他成功在DMV通過了視力測驗，更新了駕照。他說，十多年前，跟他同樣患有白內障的同學，早就做了眼部手術。當時他去看醫生，詢問醫生白內障是否可以緩解，醫生表示否定。沒想到這十幾年溫小鹿通過眼部運動，白內障竟沒有惡化，至今沒有做過手術。

溫小鹿堅持鍛煉，還有一個原因是「對家人有保障。」他說自己的遺傳基因並不好，家中「男的就我一個。」有了健康的身體，他才可以常常回國照看姐姐和妹妹。

吃飯避免高油鹽 每天兩罐可樂

俗話說，「三分靠練，七分靠吃。」溫小鹿在飲食上也很盡量吃得健康。他平日注意吃高蛋白食物，多吃蔬菜補充維生素。他說，很少吃油炸食物，雖然有時嘴巴比較饞，但也抑制住不吃。不過，他每天有喝可樂的習慣，一天要喝兩罐。溫小鹿笑稱，看到巴菲特一天喝四罐可樂的新聞，自己每天兩罐應該也沒問題。

工作時開始健身 一發不可收拾

溫小鹿的健身道路開始得很偶然。30多年前初到美國時，在工作空閒時，他會將兩個凳子並在一起做俯臥撐，慢慢看到自己的體型發生了可喜的變化，自此就喜歡上了健身，一堅持就是20多年。

溫小鹿給想要健身的人的建議是要有恆心，原本有健身習慣的人，一旦放棄健身，身材會變得鬆鬆垮垮，非常不好看。

溫小鹿有兩個非常優秀的女兒，大女兒溫麟衍是喬治華盛頓大學的客座教授，曾被多次邀請在美國主流媒體講解流行病相關知識；小女兒溫美衍目前在高科技公司任職，她曾是天普市高中第一位得到總統獎學金的學生。

溫小鹿說，大女兒名字「麟衍」意思是「麒麟生」，即在中國出生；小女兒名字「美衍」則意味著在美國出生。這樣取名是為了延續自己這一輩以出生地為名的傳統，例如他在廣西鹿寨出生，取名「溫小鹿」。

溫小鹿在天普市的小健身房。（記者王若然／攝影）
溫小鹿在天普市的小健身房。（記者王若然／攝影）
溫小鹿（左）一家初到美國時。（溫小鹿提供）
溫小鹿（左）一家初到美國時。（溫小鹿提供）
左起：溫小鹿，溫美衍，溫麟衍。（溫小鹿提供）
左起：溫小鹿，溫美衍，溫麟衍。（溫小鹿提供）
在機場候機的溫小鹿，每年要飛20-30次。（溫小鹿提供）
在機場候機的溫小鹿，每年要飛20-30次。（溫小鹿提供）

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