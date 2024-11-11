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世報銀髮樂齡展 11/16哈岡社區中心登場

洛杉磯訊
「2024銀髮樂齡生活展」將於11月16日在哈仙達岡社區中心舉辦。（取自哈仙達岡社區中心）
「2024銀髮樂齡生活展」將於11月16日在哈仙達岡社區中心舉辦。（取自哈仙達岡社區中心）

洛杉磯世界日報「2024銀髮樂齡生活展」將於11月16日在哈仙達岡社區中心舉辦，現場集結來自醫療、保險、理財、福地等領域專家，為民眾帶來健保方案的全面解析。

世報「銀髮樂齡生活展」在南加地區舉辦多年，深受民眾喜愛。（本報資料照片）
世報「銀髮樂齡生活展」在南加地區舉辦多年，深受民眾喜愛。（本報資料照片）

銀髮樂齡生活展自2020年首次舉辦以來反響熱烈，10月26日在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦的活動也吸引了大批民眾前來參加。世界日報為擴大服務範圍，今年首次在哈仙達岡社區中心加開場次，並邀請到多家健保公司提供9場專業講座，現場還將邀請USC Arcadia Hospital 在此次活動攤位提供營養諮詢服務，幫助民眾針對日常飲食、營養問題等提供解答，並給予專業建議，例如，血糖較高的民眾可以選擇哪些食物，如何透過調整飲食以維持健康。現場也將安排中文翻譯協助，確保每位民眾都能理解並得到所需的資訊，敬邀所有民眾一同共襄盛舉。 

2025年作為「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）的一部分，俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險(Medicare)將迎來重大變化，尤其是在藥物給付方面，會對耆老帶來重大影響。世界日報秉持著生活本源、健康自然的目標，致力於回饋社區民眾，提供長輩們最新的健康及保險相關資訊，今年活動現場邀約到來自Covered California、USC Arcadia Hospital、聯合健保、SCAN Health、安森藍十字、福全健保和Forest Lawn福樂紀念公園、玫瑰岡紀念公園等機構的多位專家，為民眾提供健保政策的全面剖析和多元化的健康資訊。

除了多場專業講座和健康資訊，主辦單位也精心準備超過350份伴手禮袋於活動開始時發放（先到先得，送完為止）。每場講座間隙，還將進行豐富的好禮大抽獎，包括太子牌靈芝膠囊、花旗蔘茶組; 德成行提供的蔘福禮遇組，以及九陽多功能豆漿機、電子鍋等總價值超過千元的禮品，希望讓民眾在獲取健康知識的同時，也能滿載好禮而歸，本次活動免費入場、免費停車，歡迎所有民眾共襄盛舉。

2024銀髮樂齡生活展
2024銀髮樂齡生活展

健保 聯邦醫療保險 世界日報

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