中信銀行和世報合作 集印花送精美桌曆開跑

洛杉磯世界日報 和中國信託銀行（CTBC Bank）合作，推出「集印花，送精美桌曆」活動開跑。讀者只要將登在世界日報11月4日至9日地方新聞（B1版）上的「中國信託銀行」的六枚印花，在規定時間內剪集並完成要求，即可獲得中國信託銀行2025年一份精美桌曆。印花表格請查閱B10頁廣告。

六枚印花由「中國信託銀行」字樣組成，讀者按日期收集剪下，並貼在印花表格右側有「中國信託銀行」字樣格內，以大寫方式填寫姓名、電話、電郵及地址，可至世界日報社或各大書局領取桌曆；或寫信到世界日報社要求寄送，必須附上郵資5美元。本活動至2025年12月31日截止，但因桌曆數量有限，先到先得，送完為止。

洛杉磯世界日報社及各大書局地址及聯絡方式如下：

世界日報社（蒙特利公園市 ）地址：1588 Corporate Center Dr, Monterey Park, CA 91754；電話：323-268-4982。

洛城書店（蒙市）地址：153 E. Garvey Ave. #6, Monterey Park, CA 91754；電話：626-280-0823。

世界書局（蒙市）地址：423 N. Atlantic Blvd.#103, Monterey Park, CA 91754；電話：626-458-0689。

世界書局（亞凱迪亞市）地址：1234 Golden West Ave. Arcadia, CA 91007；電話：626-446-1831。

長青書苑（羅蘭岡） 地址：18447 E Colima Rd, Rowland Heights, CA 91748; 電話：626-675-6527。

吉利書局（阿罕布拉市）地址：1283 E Valley Blvd, Alhambra, CA 91801；電話：626-308-1466。

世界書局（聖蓋博市）地址：608 E. Valley Blvd.#D. San Gabriel, CA 91776；電話：626-280-6088。

長青書局（羅斯密）地址：8118 E. Garvey Ave.#F, Rosemead, CA 91770；電話：626-572-8079。

福斯書局（阿提夏市）地址：18850 Norwalk Blvd. Artesia, CA 90701；電話：562-865-8882。