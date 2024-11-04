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最後衝刺 史上最年輕參選人 18歲羅美寶拚核桃市議員

記者楊青／核桃市報導
羅美寳（正面中）和選民見面，衝刺選戰。（羅美寳競選辦公室提供）
羅美寳（正面中）和選民見面，衝刺選戰。（羅美寳競選辦公室提供）

2024年大選和地方選戰進入最後倒數兩天，核桃市有史以來年紀最小的市議員華裔競選人羅美寳（Kaylee May Law）全力以赴，她呼籲選民踴躍投票，發出自己的聲音。

羅美寶3日提醒核桃居民抓緊最後兩天投票，她特別提醒選民在投票之前瞭解候選人，弄清提案內容，確保投出的票真正代表自己的聲音和願望。

現年18歲的羅美寶首次參加地方公職競選，她表示，由於人脈有限，自己並沒有獲得很多民選官員背書，但得到不少社區領袖手把手的指導和幫助，還有很多高中同學和同齡的年輕支持者，以及她的家人，都是她最堅強的後盾。

數月來，羅美寶一直沒有停止拜票，參加各種活動，尋找一切機會和選民交流。她表示，由於很多電話資料已經過時，所以傳統的電話催票並沒有發揮很大作用；相反，新媒體比如臉書、Instagram為她提供了和選民互動的良好平台。

羅美寳表示，雖然是首次參加地方選舉，但學習到很多東西，比如瞭解到年長選民更喜歡面對面交談，而年輕選民則喜歡電子方式交流。也因為這次選舉，她有機會認識了很多鄰居和市民，也瞭解到愈來愈多的年輕人的政治熱情在提高，比如她的義工中就有不少是核桃高中學生。

羅美寳表示，從這核桃市走向大學，畢業後回到這裡，非常熱愛這個城市。她在聖安東尼山社區學院獲得政治、歷史和英語三個副學士學位後，在亞利桑納大峽谷大學完成法律研究學士學位，之後再獲約翰霍普金斯大學政府學碩士學位。在所有學習過的校園，她都是年紀最小的畢業生。

她認為投資年輕人就是投資城市未來，期望透過城市與教育工作者、企業和社區領袖合作，為年輕人提供發展支持。包括為志願者提供向社區學習和服務的機會 ，舉辦實習博覽會等。

羅美寳和她的助選團隊衝刺選戰，呼籲居民踴躍投票。（羅美寳競選辦公室提供）
羅美寳和她的助選團隊衝刺選戰，呼籲居民踴躍投票。（羅美寳競選辦公室提供）

核桃 投票 投資

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