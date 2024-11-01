Porto's巧克力泡芙回歸 饕客一等4年 苦中帶甜口感濃郁

最近復歸的巧克力泡芙（Chocolate Éclair）。（記者張宏／攝影）

一名饕客說為了吃這個，等了足足四年。位於華人 區西柯汶那市（West Covina）的Porto's分店，無論平時還是周末總是大排長龍，人們不僅購買其經典的起司卷和馬鈴薯球等美味，還有最近復歸的巧克力泡芙（Chocolate Éclair），這款甜品時隔四年回歸，有忠實粉絲在社媒Instagram上留言說，「我等了四年時間，它終於又回來了！」

泡芙內塞滿其招牌香草蛋奶凍，酥皮上面不僅鋪有濃鬱的巧克力醬，還人工撒滿巧克片和巧克力碎等混合物。（記者張宏／攝影）

（影音來源：記者張宏）

Porto's位於華人區的西柯汶那門店占兩萬多英尺，這裡每天車水馬龍，吃客絡繹不絕。除了常年供應的馬鈴薯球、豬肉餡餅 、起司捲和芭樂起司餡餅等美味，也有一些閃現的單品，銷售一段時間後消失，然後可能回歸，或許讓粉絲一等就是幾年。最近Porto's復歸了其巧克力泡芙，塞滿其招牌香草蛋奶凍，酥皮上面不僅鋪有濃郁的巧克力醬，還人工撒滿巧克片和巧克力碎等混合物，3.9美元一個，喜歡巧克力和泡芙的朋友不能錯過。

泡芙內塞滿其招牌香草蛋奶凍，酥皮上面不僅鋪有濃鬱的巧克力醬，還人工撒滿巧克片和巧克力碎等混合物。（記者張宏／攝影） 有其忠實粉絲在官方上留言說，「我等了四年時間，它終於又回來了！」（Porto's Instagram ）

一名粉絲在Porto's的Instagram下面留言說，太激動了，為吃這款泡芙等了四年，還有粉絲呼籲希望榛子泡芙、焦糖泡芙、抹茶泡芙也回歸，也有人建議出一款芭樂泡芙會天天買。Porto's的Instagram幾乎對每個粉絲留言一一回复，所以如果希望有想吃的甜品回歸，可去其Instagram呼籲，或許能實現呢。

在Porto's位於華人區西柯汶那市（West Covina）分店即使工作日時間依然大排長龍。（記者張宏／攝影）

華人Julia李日前去店裡買了這款回歸單品，她表示，這款巧克力泡芙的巧克力口感太濃郁了，光是在店裡看店員在上面撒滿厚厚的巧克力豆就覺得很享受。巧克力苦中帶甜配合香草泡芙餡帶給味蕾豐富的層次感，值得等待。

Porto’s位於華人區的唯一分店西柯汶那分店佔地兩萬多英尺，這裡每天都宛如商場一樣熱鬧。（記者張宏／攝影）

Porto's是一家在洛杉磯經營半個多世紀的古巴 糕餅老店，家族幾代人努力將其打造為今天的甜品帝國，每月在南加 的六家店面為200萬名顧客提供服務，生產超過150萬個馬鈴薯球和200萬個起司捲。人們可在其南加的店內和網上下單，很多人氣單品可送往全美各地。