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特斯拉電動皮卡Cyber​​truck 擋住9mm手槍子彈

記者趙健╱洛杉磯市報導
Cybertruck交付典禮上展示的經射擊測試的Cybertruck。（Joy提供）
Cybertruck交付典禮上展示的經射擊測試的Cybertruck。（Joy提供）

特斯拉Tesla）電動皮卡Cybertruck自推出以來，便以堅固耐用自居，聲稱「子彈都打不穿」，普通人難以鑒定真假。近日有車主為了驗證Cybertruck的防彈性能，不惜冒著損壞車輛的風險進行了測試。

成人影片演員Dante Colle日前在一片空曠的野外，對他價值10萬美元的Cybertruck進行了射擊測試。根據Colle在社交平台X上發布的影片，他在開完第一槍後，子彈似乎刺穿了Cybertruck的外殼。視頻中有人說：「我不認為它是防彈的。」

但在檢查車身後發現，子彈似乎只是卡在車身上，並沒有穿過。隨後，Colle再次朝Cybertruck開槍，但這一槍只留下了一道凹痕，並沒有穿透車身。Colle在X上表示，自己使用的是9mm口徑手槍。

據特斯拉官網介紹，Cybertruck車身採用冷軋不鏽鋼製成，抗衝壓變形能力極強，強韌耐用，能夠適應各種地形。而它採用的裝甲玻璃則可抵禦時速約70哩的棒球或四級冰雹的衝擊。

實際上，自Cybertruck發布以來，一些網路博主也曾實測過Cybertruck的防彈性能。在Youtube博主Zack Nelson的測試中，Cybertruck經受住了9mm手槍和0.22口徑步槍的射擊，但沒能擋住0.17口徑步槍、AR-15和0.50口徑火砲發射的子彈。

南加華人博主Joy（Teslajoy@Youtube)曾在去年底舉辦的Cybertruck交付典禮上，看到過經射擊測試的Cybertruck，但她表示當時並沒有現場實測環節，「射擊測試需要在靶場或空曠的場地進行，否則太危險了。」

在去年的交付典禮上，Cybertruck首席工程師Wes Morrill在特斯拉YouTube官方頻道上發布了一段測試影片。視頻中他的團隊向車輛1.8mm厚的不鏽鋼超級合金外部發射不同口徑的子彈。他們首先使用0.45口徑的湯普森衝鋒槍 (Thompson submachine gun)，向卡車側面發射了冰雹般的子彈。儘管子彈在車身側面留下了凹痕，但沒有一顆射穿車輛外殼。隨後，測試小組用9mm克拉克 (Glock)手槍和自動MP5-SD手槍向卡車發射子彈，也沒有子彈穿透車身。影片的慢動作顯示，其中許多子彈在撞擊時破碎。

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