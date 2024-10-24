Jaramillo獲洛縣年度教育總監獎

洛杉磯縣教育局局長杜蘭多（左）為阿罕布拉聯合學區教育總監哈拉米歐（右）頒發「洛杉磯縣年度教育總監獎」。（記者劉子為/攝影）

阿罕布拉 聯合學區 （AUSD）教育總監哈拉米歐（Dr. Denise Jaramillo）榮獲2024年「洛杉磯 縣年度教育總監獎」，此獎項表彰她在領導力、學生成功以及推動正向包容性學習環境方面的卓越貢獻。10月23日早，洛杉磯縣教育局局長杜蘭多（Dr. Debra Duardo）在阿罕布拉聯合學區內部會議上驚喜現身為哈拉米歐頒發殊榮。

哈拉米歐曾就讀於阿罕布拉聯合學區的Mark Keppel高中，如今成為該學區的教育總監，服務長達37年，以同理心、公平性和對每位學生潛力的信念，持續帶領學區前進。 在她的領導下，阿罕布拉聯合學區通過創新解決方案及與工會的良好合作，專注於提升學生的福祉。面對新冠疫情，她優先關注教職員和學生的需求，並促進社區的凝聚力。她與社區組織和領袖合作，為學生提供餐食和移動無線網路，並通過移動巴士為學區內教職員和學生提供新冠疫苗接種。

哈拉米歐積極推動學區在公平性、包容性及學生參與方面的發展。她在2023-24學年促成了教委會學生成員的加入及學生諮詢委員會的成立，確保學生在學區決策中發揮作用。她親自指導學生參與領導崗位，鼓勵他們與學區領導及社區代表進行有意義的對話。

此外，她還推動校區公平小組的建立，並促進學區與社區組織的合作。「我對這份榮譽感到無比感激與謙卑，但這真正反映了阿罕布拉聯合學區社群中無數人共同的努力和奉獻，」哈拉米歐表示，她在接受這項驚喜表彰時感到非常震驚。

杜蘭多表示，「哈拉米歐博士是一位真正的遠見者，她將阿罕布拉聯合學區轉變為一個蓬勃發展的學區。她在每一次挑戰中展現出專業知識、同理心和前瞻性解決方案。」 哈拉米歐的成就還獲得了各界的肯定，包括阿罕布拉教育基金會、阿罕布拉拉美裔協會、聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）及加州學區管理協會（ACSA）第15區的表彰。