南加內陸奇諾谷學區推「禁止欺瞞」政策 資訊透明

奇諾谷學區新通過「禁止欺瞞」決定，部分家長認為是針對AB1955。（家長提供）

南加內陸奇諾谷學區 教委會近日以4比1投票通過一項新政策，稱為「禁止欺瞞」（no deception），要求對學生健康、安全及教育資訊予以完全透明。會議吸引200多名家長和關心居民參加，成為當地社區關注焦點。

根據這項新政策，學區教師和工作人員在與家長溝通時必須完全誠實，不得以任何方式歪曲有關孩子教育的資訊。政策明確指出，學區及其員工應「在任何時候保持誠實，不得直接或通過隱瞞方式對任何家長或監護人歪曲有關孩子教育和福祉的相關事宜和資訊。」

這一政策出台被認為是加強家長和學校合作的必要步驟，教委會主席Sonja Shaw表示，這是對真相的尊重，並希望能促進更開放的溝通。

與此同時，許多教師和家長也表達了擔憂。教師帕爾默指出，該政策可能會對教師帶來額外的壓力，削弱他們在教學過程中的自主權。家長彼得斯則強調，這項政策使LGBTQ+學生感到不安全，並質疑這是否真的是為了學生的安全和福祉，而非對他們實施監控。

據悉，奇諾谷學區7月對加州 州府提起訴訟，尋求停止AB 1955這項禁止家長通知政策的法律，該法案要求學校教職員向家長對有關他們子女性取向保守祕密，並於7月間由州長紐森 簽署，在2025年1月生效實施。學區認為該法律違反了第一和第14修正案。這一訴訟是在州長紐森簽署該法律前一天提出的，顯示學區面對法律挑戰時的堅定立場。