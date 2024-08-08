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巴奧／史上第一次 霸主美國無緣沙排頒獎台

揭示華裔長期承受法律歧視

洛時記者╱Jessica Garrison 編譯╱林思牧

芝加哥小館（Chicago Cafe）十哩外，加大戴維斯King Hall 的辦公室裡，秦教授一直在想著櫃台上方的標牌。 秦教授在康乃狄克州長大，不會說中文。但他對中餐館很感興趣，因為它們揭示了華裔的歷史以及他們長期以來承受的法律歧視。

芝加哥小館供應美式的香腸和雞蛋、豬排和蘋果醬，周五供應蛤蜊濃湯(clam chowder)，以及傳統的美式中國菜餚，如炒雜碎和炒麵。 秦教授說，雖然這些老餐館沒有透露太多關於中國菜的信息，但它們確實透露了許多關於美國的資訊。 身為法學教授，秦教授對民選官員和勞工領袖如何制定法律以推動更大的反移民議程很感興趣。

2018年，他和一位同事發表了一篇名為《針對中餐館的戰爭》的論文，其中闡述了20世紀初為將中餐館趕出市場而採取的創新法律措施，包括分區、頒發許可證和試圖規範婦女的活動。 研究那篇論文讓他敏銳地意識到美國有多少家中餐館，而且其中許多都轉瞬即逝。

他知道大多數權威人士認為，最古老的持續經營的中餐館是位於蒙他拿州比尤特(Butte)的北京麵館(Pekin Noodle Parlor)，起源可以追溯到1909年或1911年。

但如果芝加哥小館是在1903年開業，那就更古老了。 秦教授問方家可否讓文獻師查明真相？家人說：當然可以。於是一批研究員到餐館和鎮上翻找歷史文件，今年春季秦教授和他的研究團隊發表了一篇論文，宣告芝加哥小館是美國持續經營的最古老中餐館。

這家餐館是否很快會消失在歷史雲煙中？至少在這一天，顧客仍然歡天喜地的享受著這裡的佳餚。

中餐館 芝加哥 康乃狄克州

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