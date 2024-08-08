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戲水掌握正確救援技巧 才能救人也護己

記者張庭瑜／洛杉磯報導
選擇亮色系泳裝可顯著提高兒童水中可見度，有助於預防溺水事故。（ALIVE Solutions授權使用）
選擇亮色系泳裝可顯著提高兒童水中可見度，有助於預防溺水事故。（ALIVE Solutions授權使用）

炎炎夏日，水邊戲水成為消暑首選，但歡樂背後暗藏致命風險。掌握正確的救援技巧，在緊急時刻既能保護自己，也能挽救他人生命。

據美國消費者產品安全委員會（CPSC）報告，2020年至2022年期間，每年平均有397起與泳池或水療相關的致命溺水事件，其中大部分受害者是5歲以下的兒童。這些事件中，80%發生在住宅區域，如家庭、朋友或鄰居的家中。聯邦疾病防治中心(CDC)數據也顯示，2016年至2021年間，加州每年都有數百起非致命和致命的溺水事件。大多發生在夏季，尤其是6月至8月之間。

在漂流或水上活動中，穿著救生衣至關重要。浮板通常不適合戶外游泳。具有10年教學經驗的華人游泳教練Vincent表示，發現有人溺水時，應立即向周圍人求助，並撥打緊急電話。施救前必須確保自身安全，若不具備專業救援知識或技術，應避免貿然下水，可以利用長桿、繩索或拋投浮具等工具救援。如果確定自身安全且有能力將溺水者移至岸邊或安全地點，應保持溺水者頭部高於水面，避免再次溺水。

炎熱夏季溺水風險增加，掌握 CPR 技術可以拯救生命。（pexel示意圖）
炎熱夏季溺水風險增加，掌握 CPR 技術可以拯救生命。（pexel示意圖）

Vincent建議，不具備專業救援經驗的人不要輕易下水救人，因為這樣可能會增加自己的危險。如果有救援經驗，可以嘗試從溺水者背後拖救，避免被溺水者抓住。他還認為，學習CPR非常有必要，不僅在游泳時，生活中也可能遇到突發情況。每個人都應該掌握這些技能，甚至可以考取相關證書以獲得專業培訓。

聯邦疾病防治中心 加州 華人

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