夏季DIY 南加華人綠手指 曇花變美味
南加州有不少花花草草種得一流的華人「綠手指」，不少園藝達人這個夏天變身烹飪高手，用自家前庭後院出產的花草果蔬做成各種美食美飲，美味又省錢，自娛娛人。
「這些天，我家陸續下來200多朵曇花，可以燉湯，可以炒鷄蛋、涼拌，還可以製作清涼飲料」，家住聖塔安那的陳偉和父親陳作堅都是當地華人社區曇花種植好手，父女兩人種植的曇花每年陸續都能開上好幾百朵，今年夏天剛剛開始，已收穫不少。
陳偉日前用自家豐收的曇花作了曇花宴。新鮮採摘下來的曇花清水洗後，沿著紋路將花莖將花瓣撕開，取出花心，放入紅棗和冰糖，隔水放入沸騰的鍋中，十多分鐘就能是一碗天然潤肺的清補涼。陳偉的曇花料理還有排骨曇花湯和曇花西紅柿蛋花湯。
陳偉說，她還用曇花炒鷄蛋，也是五分鐘就能完成的美食。將新鮮採收的曇花切成長條或大片或小丁，鷄蛋打成蛋液，平鍋燒熱倒下蛋液，七成熟時加入切好的曇花，一翻兩翻就能出鍋，蛋香與花香交錯，齒頰留香。
陳偉說，曇花夏季美食都屬於輕快型，幾分鐘就能上桌。倒是涼拌曇花稍須用心，因為曇花生吃微苦，所以最好先汆燙一下，幾秒高溫後的曇花少了苦味，而且不會變色，曇花加入各種新鮮蔬菜、堅果、漿果和沙拉油，老少皆宜。
平常工作忙，陳家的曇花很多時候由80歲的父親來照顧，陳偉說，父親對曇花可謂用足心思。因為家裡人多，每天都消耗很多鷄蛋，父親就用蛋殼泡水，將蛋殼中剩餘的蛋液泡出來，這些營養水，曇花超級喜歡，很快茁壯成長。陳家的曇花花朵葉壯也傳遍了朋友圈，熱心的陳父經常用曇花葉子繼續培植，分送朋友，收穫很大大拇指。
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