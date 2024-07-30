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南巴沙迪那警車純電動零排放 全美創舉

記者張庭瑜／南巴沙迪那市報導
南巴沙迪那市執法機構，使用零排放電動車取代傳統汽油車，領先全美。（記者張庭瑜/攝影）
南巴沙迪那市執法機構，使用零排放電動車取代傳統汽油車，領先全美。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯縣南巴沙迪那市（South Pasadena）29日正式啟用全電動警車隊，成為全美首個完全使用零排放電動車取代傳統汽油車的執法機構，為實現零排放目標邁出重要一步。

視頻來源：記者張庭瑜

開幕儀式邀請多位政府官員和合作機構代表，展示了全特斯拉車隊和充電基礎設施。新警車隊由20輛特斯拉電動車組成，包括10輛Model Y巡邏車和10輛Model 3用於偵查及行政用車。這些車輛經過專業改裝，配備各種警用設備。

祖尼默指出，這一轉變展示了該市在財政管理和環境保護方面的可持續發展願景。。（記者...
祖尼默指出，這一轉變展示了該市在財政管理和環境保護方面的可持續發展願景。。（記者張庭瑜/攝影）

市長祖尼默（Evelyn Zneimer）表示，這一轉變展現該市基於良好財政管理和環境保護的可持續發展願景。轉用電動車預計每輛車每年可節省約4000元能源成本，同時顯著降低維護費用。警察局長澤林斯基（Brian Solinsky）指出，電動車的運營成本將至少比傳統汽油車減少一半。

澤林斯基回顧該計畫近10年的發展歷程，強調經過多年努力和技術進步，他們終於實現了這個目標。聯邦眾議員趙美心表示，全面轉向零排放車輛不僅將減少碳排放，還能降低成本。她提到拜登政府已投入數十億元用於建設電動車基礎設施，而正是為支持這樣的項目，她才投票支持具有歷史意義的兩黨基礎設施法案和通膨削減法案。

洛縣縣政委員巴格（Kathryn Barger）讚揚南巴沙迪那警局為行業樹立新標準，認為該項目將激勵其他城市向清潔能源邁進。市議員卡喬蒂（Michael Cacciotti）將此次成就置於該市長期環保努力的背景之下，強調這是城市綠色發展戰略的又一重要里程碑。

許多來賓特地前來參加本次開幕式，見證南巴沙迪那市全美首支全電動警車隊的啟用。（記...
許多來賓特地前來參加本次開幕式，見證南巴沙迪那市全美首支全電動警車隊的啟用。（記者張庭瑜/攝影）

此外，該市還將安裝可再生太陽能和電池儲能系統，這將在停電期間為基本服務的持續運營提供保障。電氣化項目的資金主要來自市政府的多個合作夥伴。移動源空氣污染減少審查委員會（MSRC）提供近50萬元的清潔交通資金；南加州愛迪生公司通過其Charge Ready計畫投入約53萬元用於基礎設施升級；清潔能源聯盟則通過其Power Ready Program無償提供太陽能和電池儲能系統。市政府自身的淨支出為185萬元，主要用於購置電動汽車充電器和支付企業車隊管理的租賃費用。

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