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巴沙迪那改造凱薩醫療設施為可負擔住房

編譯陳盈霖／綜合報導
洛杉磯縣政委員巴格（左）與巴沙迪那市合作開發前凱薩醫療設施改造計畫。圖中為巴沙迪那市長戈多。（巴沙迪那市官網）
洛杉磯縣政委員巴格（左）與巴沙迪那市合作開發前凱薩醫療設施改造計畫。圖中為巴沙迪那市長戈多。（巴沙迪那市官網）

巴沙迪那星報報導，巴沙迪那市日前發出正式公告，邀請有意的開發商參與該市構想中，與洛縣政府合作的區域性住房和心理健康治療中心建設。這份被稱為「可用性通知」（Notice of Availability），給潛在開發商60天時間回應。

官員們希望將位於雷克路（Lake Ave.）和維拉街（Villa Street）東南角的前凱薩醫療設施（Kaiser Permanents facility）改造為可負擔住房和心理健康服務中心。該區塊閒置十年左右，直至去年11月，巴市政府以1200萬元正式購得這塊2.28畝土地。

日前在與洛杉磯縣政委員巴格（Kathryn Barger）的特別聯席會議上，巴市議會再次承諾在該地點建造經濟適用房。市長戈多（Victor Gardo）表示，「當我考慮與縣府一起提供服務機會時，這個地點無疑是首選。」該市經濟發展總監David Klug解釋，「在3月發布這項資訊後，我們確實收到約九家有興趣的開發商想了解詳情。」

議會並證實，正與洛縣討論如何管理該地點，包括同時將其用於心理健康和藥物濫用和住房的可行性。但無論結果如何，市議員威廉斯（Felicia Williams）都認為，該設施至少有部分要改建為經濟適用房。巴格在聲明中表示，「前凱薩地產所在地擁有巨大潛力，可對改善周圍社區有重大影響」她承諾將動員並投資縣內心理健康和臨床資源。

當天聯席會議上，也同時提出無家可歸問題其他相關舉措，例如替「使用學生在教育中進行無家可歸援助」（H.O.U.S.E.）計畫提供平台，這是一個基於聯合車站的計畫，旨在推動官員解決其城市中問題。

市議會還提供多個過渡性住房設施資金，這些設施替家庭和青少年提供服務，以擴展流動診所等。根據2024年1月進行的巴沙迪納無家可歸人口統計，該市無家可歸人口單夜紀錄為556人，其中近60%被認為無庇護所。

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