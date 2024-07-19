我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／中國泳隊抵法10天被藥檢200次「換美國隊早投訴了」

共和黨全代會落幕 川普誓言會贏：不再有人受苦難

洛最危險遊民區 華女行善10年

記者沈瑋╱洛杉磯縣報導
每周日，遊民聚集在這個小小的停車場裡，聽周自新講聖經。（由受訪者提供）
每周日，遊民聚集在這個小小的停車場裡，聽周自新講聖經。（由受訪者提供）

遊民巷（Skid Row）犯罪率居高不下，被視作洛杉磯市乃至全美最危險的地區之一。在過去的近百年間，洛市警方在此地多次開展「突襲」（1947年）、「掃蕩」（1987年）、「清理」（2002年）等行動，耗費不少人力財力。另一方面，近20年內陸續有媒體報導，醫院、療養院、執法機構朝此地直接「丟棄」（dumping）精神障礙者、無家可歸者的情況層出不窮，只因遊民巷是非營利組織、社會福利機構、教會等為他們提供救助服務的集中地。

在眾多社工、社工之中，活躍著一位華人女性的身影。周自新（Jennifer Chou）是一位來自台灣的移民，現年已70歲。她從2014年開始，便在這個普通人談之色變的地方救助遊民。她說自己是受主的感召，一開始只是與排隊等待救濟的人交談、為他們祈禱。旁邊一家修車廠的老闆觀察了她許久，在兩年後主動提出，可以借出自己的場地供她使用。於是她便以一個停車場為據點，每周日上午分發食品和日常用品、傳播福音，一直堅持至今，她的手機也永遠對遊民朋友保持暢通。

她表示，遊民巷的遊民以非裔、西裔居多，他們雖背景各異但境況類似，就是親友、社區不再接納的有前科的人，一夜之間失去所有的人，飽受創傷後壓力症候群（PTSD）折磨的退伍軍人、許多人有成癮問題，是底層中的底層，每個月靠領221美元的一般救濟金（General Relief）和食品券過活。現在，每周日固定會有五、六十人來，她除了給他們派發必需品之外，還會教他們如何精打細算用這僅有的錢過好一個月。如果有人要搬到固定住處，她也會幫忙找傢俱、提供家居用品。

政府和許多民間機構雖然想盡辦法提供住房，如新建的19層華宅Weingart Tower，但其實很多人並不願意離開自己的帳篷。他們對周自新說，去那裡，每天就是吃了睡、睡了吃，反倒連找個人說說話都沒有，不如在街上方便。

這恐怕就是問題的關鍵：生活失去了目的和意義。這並非可以透過提供安全乾淨的住處，或是提供醫療救助就可以解決的，而是需要極大的力量去深、去填補心靈的空洞。

去年，周自新又成立了非營利組織Vision Possible，因為透過多年的志願工作、幫助了近200人走出遊民巷之後，她有了新的構思，希望能集中建立一個包容性的社區，提供過渡性住房、心理健康支持、物質成癮治療以及全面的職業培訓、技能培訓等一體化服務，幫助遊民從困境中走出來，去學習、去工作，回歸社會生活。這樣一位說話慢條斯理的女士，面對某些個想貪便宜的人不乏果決，面對需要幫助的人毫不吝嗇，如此堅持十年，絕非易事。

周自新（中）為遊民講聖經。（由受訪者提供）
周自新（中）為遊民講聖經。（由受訪者提供）

遊民 洛杉磯 心理健康

上一則

露宿到入住安置房 遊民感受不一

下一則

洛縣、河濱收費路 時間、里程不同

延伸閱讀

蘋果再砸5千萬建400間可負擔住房 計畫預計2年完工

蘋果再砸5千萬建400間可負擔住房 計畫預計2年完工
布碌崙86街遊民所抗議活動持續 示威者沒消退跡象

布碌崙86街遊民所抗議活動持續 示威者沒消退跡象
布碌崙25大道遊民所偷開工 華社激烈反抗、議員被捕

布碌崙25大道遊民所偷開工 華社激烈反抗、議員被捕
紐約客談／市府強力鎮壓反對聲浪 民主何在?

紐約客談／市府強力鎮壓反對聲浪 民主何在?
紐約布碌崙86街遊民所深夜開工 華社激烈反抗 議員被捕

紐約布碌崙86街遊民所深夜開工 華社激烈反抗 議員被捕
哈岡永久遊民中心改造計畫公共安全管理 居民關切

哈岡永久遊民中心改造計畫公共安全管理 居民關切

熱門新聞

好市多出售可保存長達四分之一個世紀的緊急災難食品套裝。（取自FOX 11電視台畫面）

好市多推出災難應變食品 保存期25年

2024-07-16 02:16
矽膠乾燥劑用途多。（NBC電視台畫面）

新買物品包裝內矽膠乾燥劑別丟 它的用途多過你所知

2024-07-14 20:52
鄰居門前的安全監控拍到涉嫌男子。（Fox11）

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

2024-07-18 19:31
洛杉磯共和黨全代會代表劉龍珠帶著一件華人支持者簽名的T恤衫要轉交川普。（受訪者提供）

川普遇刺震撼 劉龍珠反駁自導自演 懷疑驚天大陰謀

2024-07-14 02:26
兩名失蹤兒童可能被他們的亞裔父親在南加某地放下。（沙加緬度警察局）

亞裔男帶2兒經南加逃墨西哥 妻陳屍家中

2024-07-12 15:45
趕走霸住游民之後，華人商家倉庫慘遭破壞。（菲比國際公司提供）

遊民霸住 華人倉庫遭「開腸破肚」損失10萬+

2024-07-14 22:00

超人氣

更多 >
留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡
Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選
洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊
曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億

曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億
1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元

1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元