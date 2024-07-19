洛最危險遊民區 華女行善10年
遊民巷（Skid Row）犯罪率居高不下，被視作洛杉磯市乃至全美最危險的地區之一。在過去的近百年間，洛市警方在此地多次開展「突襲」（1947年）、「掃蕩」（1987年）、「清理」（2002年）等行動，耗費不少人力財力。另一方面，近20年內陸續有媒體報導，醫院、療養院、執法機構朝此地直接「丟棄」（dumping）精神障礙者、無家可歸者的情況層出不窮，只因遊民巷是非營利組織、社會福利機構、教會等為他們提供救助服務的集中地。
在眾多社工、社工之中，活躍著一位華人女性的身影。周自新（Jennifer Chou）是一位來自台灣的移民，現年已70歲。她從2014年開始，便在這個普通人談之色變的地方救助遊民。她說自己是受主的感召，一開始只是與排隊等待救濟的人交談、為他們祈禱。旁邊一家修車廠的老闆觀察了她許久，在兩年後主動提出，可以借出自己的場地供她使用。於是她便以一個停車場為據點，每周日上午分發食品和日常用品、傳播福音，一直堅持至今，她的手機也永遠對遊民朋友保持暢通。
她表示，遊民巷的遊民以非裔、西裔居多，他們雖背景各異但境況類似，就是親友、社區不再接納的有前科的人，一夜之間失去所有的人，飽受創傷後壓力症候群（PTSD）折磨的退伍軍人、許多人有成癮問題，是底層中的底層，每個月靠領221美元的一般救濟金（General Relief）和食品券過活。現在，每周日固定會有五、六十人來，她除了給他們派發必需品之外，還會教他們如何精打細算用這僅有的錢過好一個月。如果有人要搬到固定住處，她也會幫忙找傢俱、提供家居用品。
政府和許多民間機構雖然想盡辦法提供住房，如新建的19層華宅Weingart Tower，但其實很多人並不願意離開自己的帳篷。他們對周自新說，去那裡，每天就是吃了睡、睡了吃，反倒連找個人說說話都沒有，不如在街上方便。
這恐怕就是問題的關鍵：生活失去了目的和意義。這並非可以透過提供安全乾淨的住處，或是提供醫療救助就可以解決的，而是需要極大的力量去深、去填補心靈的空洞。
去年，周自新又成立了非營利組織Vision Possible，因為透過多年的志願工作、幫助了近200人走出遊民巷之後，她有了新的構思，希望能集中建立一個包容性的社區，提供過渡性住房、心理健康支持、物質成癮治療以及全面的職業培訓、技能培訓等一體化服務，幫助遊民從困境中走出來，去學習、去工作，回歸社會生活。這樣一位說話慢條斯理的女士，面對某些個想貪便宜的人不乏果決，面對需要幫助的人毫不吝嗇，如此堅持十年，絕非易事。
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露宿到入住安置房 遊民感受不一
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