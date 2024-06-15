洛縣法醫所媒體見面會 介紹職能和政策改革

Ukpo博士是洛杉磯縣法醫所（Department of Medical Examiner，簡稱DME）成立以來首位非裔法醫長。（洛杉磯縣政委員會攝影師Martin Zamora）

洛杉磯 縣法醫所（Department of Medical Examiner，簡稱DME）日前在洛杉磯縣政府大樓（Kenneth Hahn Hall of Administration）舉辦媒體見面會，介紹部門的職責和最新政策。洛縣法醫長（Chief Medical Examiner）Odey C. Ukpo指出，法醫2019年以來處理的死者中，大部分是遊民 ；最多的死因不是新冠，而是吸毒引起的藥物中毒。

Ukpo表示，該部門職責是對縣內任何突然、暴力或異常死亡的原因和方式進行全面的科學調查，這也包括那些在死前20天內沒有醫療記錄的死亡。在某些情況下，該部門還會提出進一步生物樣本測試請求，尋求專科醫生加入。此外，法醫部門一些鮮少被提及的職責還包括：保存死者財產、確認死者身分、聯絡死者直系親屬。

Ukpo指出，根據記錄資料，洛縣經法醫部門處理的死者自2019年起顯著增長，但因疫情 死亡的人數只占增長總數的5%，大部分死者是遊民，由於他們沒有就醫記錄，被發現死亡後，由法醫確定死亡原因。在遊民群體中，最常見的死因是藥物中毒。「如果你在街上看到有人彎腰近90度，雙手自然垂落，看上去失去意識，可能就是藥品中毒」。

DME原名洛杉磯縣法醫驗屍所，2023年刪掉「驗屍官」（coroner）這個詞。Ukpo強調，此舉是為加強該部門的獨立和公正性，凸出其不隸屬於任何執法機構的角色，這與通常在執法機構服務的驗屍官不同。此外，法醫是一名醫師，必須獲得美國病理學委員會（American Board of Pathology）法醫病理學醫學專業認證，並具一定經驗。

今年3月，DME獲洛杉磯縣政委員會批准，將免除180天內400元的屍體運輸和倉儲費，死者家人和朋友將不會收到屍體運送到DME進行檢查，以及存放的費用帳單。

Ukpo表示，該部門目睹這些費用給悲傷家庭帶來的困難，因此倡導取消這些費用，向困難時期的人們，提供善意和支持，減輕他們所面臨的經濟負擔。他特別感謝蘇麗絲起草此項法案。

洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）在會上表示，洛杉磯縣是全美最大的縣之一，每天都會發生死亡事件，了解法醫部門的職責和工作流程，事關每個人的生活。她特別感謝法醫部門在疫情和蒙特利公園市槍擊案期間的貢獻。