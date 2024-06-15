我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 義總理急忙拉回

NBA／獨行俠G4背水一戰 痛宰塞爾蒂克38分

洛縣法醫所媒體見面會 介紹職能和政策改革

記者趙健/洛杉磯市報導
Ukpo博士是洛杉磯縣法醫所（Department of Medical Examiner，簡稱DME）成立以來首位非裔法醫長。（洛杉磯縣政委員會攝影師Martin Zamora）
Ukpo博士是洛杉磯縣法醫所（Department of Medical Examiner，簡稱DME）成立以來首位非裔法醫長。（洛杉磯縣政委員會攝影師Martin Zamora）

洛杉磯縣法醫所（Department of Medical Examiner，簡稱DME）日前在洛杉磯縣政府大樓（Kenneth Hahn Hall of Administration）舉辦媒體見面會，介紹部門的職責和最新政策。洛縣法醫長（Chief Medical Examiner）Odey C. Ukpo指出，法醫2019年以來處理的死者中，大部分是遊民；最多的死因不是新冠，而是吸毒引起的藥物中毒。

Ukpo表示，該部門職責是對縣內任何突然、暴力或異常死亡的原因和方式進行全面的科學調查，這也包括那些在死前20天內沒有醫療記錄的死亡。在某些情況下，該部門還會提出進一步生物樣本測試請求，尋求專科醫生加入。此外，法醫部門一些鮮少被提及的職責還包括：保存死者財產、確認死者身分、聯絡死者直系親屬。

Ukpo指出，根據記錄資料，洛縣經法醫部門處理的死者自2019年起顯著增長，但因疫情死亡的人數只占增長總數的5%，大部分死者是遊民，由於他們沒有就醫記錄，被發現死亡後，由法醫確定死亡原因。在遊民群體中，最常見的死因是藥物中毒。「如果你在街上看到有人彎腰近90度，雙手自然垂落，看上去失去意識，可能就是藥品中毒」。

DME原名洛杉磯縣法醫驗屍所，2023年刪掉「驗屍官」（coroner）這個詞。Ukpo強調，此舉是為加強該部門的獨立和公正性，凸出其不隸屬於任何執法機構的角色，這與通常在執法機構服務的驗屍官不同。此外，法醫是一名醫師，必須獲得美國病理學委員會（American Board of Pathology）法醫病理學醫學專業認證，並具一定經驗。

今年3月，DME獲洛杉磯縣政委員會批准，將免除180天內400元的屍體運輸和倉儲費，死者家人和朋友將不會收到屍體運送到DME進行檢查，以及存放的費用帳單。

Ukpo表示，該部門目睹這些費用給悲傷家庭帶來的困難，因此倡導取消這些費用，向困難時期的人們，提供善意和支持，減輕他們所面臨的經濟負擔。他特別感謝蘇麗絲起草此項法案。

洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）在會上表示，洛杉磯縣是全美最大的縣之一，每天都會發生死亡事件，了解法醫部門的職責和工作流程，事關每個人的生活。她特別感謝法醫部門在疫情和蒙特利公園市槍擊案期間的貢獻。

洛杉磯 遊民 疫情

上一則

亞太社區基金 成就亞裔捐贈圈

下一則

巴沙迪那學區 財政赤字擬裁員

延伸閱讀

恐怖…佛州4公尺巨鱷生吞女遊民 警擊斃剖肚挖出肉塊　

恐怖…佛州4公尺巨鱷生吞女遊民 警擊斃剖肚挖出肉塊　
洛杉磯加大 任命傅倫克為首位拉丁裔校長 明年元旦履新

洛杉磯加大 任命傅倫克為首位拉丁裔校長 明年元旦履新
洛縣20家圖書館 6月17日至8月9日提供暑期免費午餐

洛縣20家圖書館 6月17日至8月9日提供暑期免費午餐
洛杉磯西來大學招生 秋季班8/26開學

洛杉磯西來大學招生 秋季班8/26開學
洛縣辦公室 首季空置率20多年新高

洛縣辦公室 首季空置率20多年新高
洛杉磯港 前5月貨運量年增18%

洛杉磯港 前5月貨運量年增18%

熱門新聞

華人名牌球鞋發燒友郭先生買賣鞋年入10萬，結果被警察抄家，原來他竟然買到零元購贓物。圖為示意圖。(取自Unsplash Erik Mclean圖片)

以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

2024-06-09 21:35
案發住宅是一棟兩層民宅，10日中午門口還停靠著警車，警方在院內調查辦案。（記者張宏／攝影）

亞市出租屋 1男3女拎包入住爆衝突 華人屋主被迫開槍

2024-06-12 02:20
南加豪華海景屋降價40萬元求售。（Sherry提供）

華人豪華海景房 一口氣降40萬求售

2024-06-07 14:49
女嫌爬上車頂並脫光衣服、雙手叉腰。（取自Citizen App）

捂臉...南加女被警追 竟爬上車頂脫光光

2024-06-10 20:05
台灣盛香珍果凍在南加州好市多上架後，因獨特口感與實惠價格廣受華人歡迎，引發搶購風潮。(讀者提供)

台灣盛香珍果凍好市多上架 南加華人瘋搶

2024-06-12 02:16
好市多將於明年1月至8月停止銷售書籍。（NBC電視台畫面）

感覺就像停售熱狗一樣 好市多精神食糧不再全年上架

2024-06-09 20:53

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好
上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗

上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗
大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患
他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁

他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁
紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌