洛縣法醫所媒體見面會 介紹職能和政策改革

Ukpo博士是洛杉磯縣法醫所(Department of Medical Examiner,簡稱DME)成立以來首位非裔法醫長。(洛杉磯縣政委員會攝影師Martin Zamora)

洛杉磯 縣法醫所(Department of Medical Examiner,簡稱DME)日前在洛杉磯縣政府大樓(Kenneth Hahn Hall of Administration)舉辦媒體見面會,介紹部門的職責和最新政策。洛縣法醫長(Chief Medical Examiner)Odey C. Ukpo指出,法醫2019年以來處理的死者中,大部分是遊民 ;最多的死因不是新冠,而是吸毒引起的藥物中毒。

Ukpo表示,該部門職責是對縣內任何突然、暴力或異常死亡的原因和方式進行全面的科學調查,這也包括那些在死前20天內沒有醫療記錄的死亡。在某些情況下,該部門還會提出進一步生物樣本測試請求,尋求專科醫生加入。此外,法醫部門一些鮮少被提及的職責還包括:保存死者財產、確認死者身分、聯絡死者直系親屬。

Ukpo指出,根據記錄資料,洛縣經法醫部門處理的死者自2019年起顯著增長,但因疫情 死亡的人數只占增長總數的5%,大部分死者是遊民,由於他們沒有就醫記錄,被發現死亡後,由法醫確定死亡原因。在遊民群體中,最常見的死因是藥物中毒。「如果你在街上看到有人彎腰近90度,雙手自然垂落,看上去失去意識,可能就是藥品中毒」。

DME原名洛杉磯縣法醫驗屍所,2023年刪掉「驗屍官」(coroner)這個詞。Ukpo強調,此舉是為加強該部門的獨立和公正性,凸出其不隸屬於任何執法機構的角色,這與通常在執法機構服務的驗屍官不同。此外,法醫是一名醫師,必須獲得美國病理學委員會(American Board of Pathology)法醫病理學醫學專業認證,並具一定經驗。

今年3月,DME獲洛杉磯縣政委員會批准,將免除180天內400元的屍體運輸和倉儲費,死者家人和朋友將不會收到屍體運送到DME進行檢查,以及存放的費用帳單。

Ukpo表示,該部門目睹這些費用給悲傷家庭帶來的困難,因此倡導取消這些費用,向困難時期的人們,提供善意和支持,減輕他們所面臨的經濟負擔。他特別感謝蘇麗絲起草此項法案。

洛杉磯縣政委員蘇麗絲(Hilda L. Solis)在會上表示,洛杉磯縣是全美最大的縣之一,每天都會發生死亡事件,了解法醫部門的職責和工作流程,事關每個人的生活。她特別感謝法醫部門在疫情和蒙特利公園市槍擊案期間的貢獻。