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公交站等車 洛縣女孩遭暴力搶劫

洛杉磯訊
嫌疑男子突然揮拳襲擊，並抓住女孩脖子上的項鍊。（KTLA 5電視台畫面）
嫌疑男子突然揮拳襲擊，並抓住女孩脖子上的項鍊。（KTLA 5電視台畫面）

洛杉磯長堤市（Long Beach）日前發生暴力襲擊、搶劫案。被害人是一名十幾歲的女孩，當時她正坐在路邊的長椅上等待公交車，嫌犯光天化日對女孩揮拳襲擊，並強行搶奪被害人身上財物。現場視頻完整記錄這起暴力案件過程。

（視頻來源：現場監控／記者邵敏後製）

根據長堤市警局消息，案件發生在5月30日（周四）下午3時09分，地點位於Studebaker Road、Keynote Street地區，警方獲報後趕往現場。

監控視頻顯示，案發時，兩名女孩正坐在車站長凳上等車，她們背著雙肩包。周圍環境顯示，這是一個居民小區，馬路對面有多幢居民房。等待公車期間，一輛黑色轎車突然在女孩身後不遠處停下，車內兩名男子一邊下車一邊環顧四周，一人身穿深色上衣，另一人身穿淺色上衣。深色上衣男子走到女孩旁，然後坐在她們旁邊的長凳上。

過了一會，嫌疑男突然轉身向女孩撲過來，他揮拳猛烈襲擊，並抓住女孩脖子上的一條項鍊，旁邊另一名女孩見狀迅速站起來逃跑。嫌疑人與被害人繼續激烈搶奪項鍊，最終，襲擊者搶走首飾，得手後他再次回頭推女孩，並撿起地上的其他財物，這才跑回等候在一旁的黑色轎車。

根據KTLA5電視台的報導，警員到達現場時，兩名嫌犯已經逃離。警方稱，受害者沒有明顯受傷，案件調查仍在進行中。警方目前尚未公布嫌犯身分信息。任何了解此案資訊的人，可以致電長堤市警局，電話是562-435-6711。

光天化日發生暴力搶劫案，而且針對的目標是十多歲的女學生，案發地區居民對此十分震驚。有居民表示，可憐的女孩只是坐在那等公交車回家，沒想到這樣的事情發生在她們身上，「太可怕了，可以看到她們的臉上充滿恐懼」。

兩名嫌疑男子一邊下車一邊環顧四周。（KTLA 5電視台畫面）
兩名嫌疑男子一邊下車一邊環顧四周。（KTLA 5電視台畫面）

長堤 洛杉磯

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