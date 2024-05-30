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楊安立競選蒙市議員 創造繁榮都市

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
楊安立日前宣布參選蒙市第二區市議員。（受訪者提供）
楊安立日前宣布參選蒙市第二區市議員。（受訪者提供）

南加州律師、工程師楊安立（Elizabeth Yang）宣布參選蒙特利公園市議會第二選區市議員。楊安立表示，她的目標是創造一個更包容、繁榮和安全的蒙市。

楊安立在蒙市居住十多年，十分關注社區發展，並且為當地社區服務多年，深知居民需求。楊安立說，「我競選市議員，是為支持對社區最重要的事業，蒙市需要一位能夠以同理心和專業知識解決複雜問題的領導者。我的目標是增加商業機會、改善公共安全、賦予年輕人權力並提高心理健康意識。我們可以共同建立一個更強大、更具包容性的社區」。

作為專門從事家庭法、智慧財產權和商業法的經驗豐富律師，楊安立曾指導許多克服法律挑戰，並為他們提供富有同理心的建議。她強調心理健康建設的重要性，楊安立指出，亞裔總是不擅長表達內心需求，即時有心理問題，也很少尋找專業幫助。此外，遊民問題作為居民關注重點，也是楊安立認為迫切需要解決的公共問題。

作為蒙市的企業主，同時也是現任蒙市城中區商業發展委員會主席，楊安立表示，她希望能夠振興蒙市經濟，吸引例如Trader Joe's的大型商家進駐，在促進經濟發展同時，她還呼籲蒙市建立更多公共停車場，尤其是地下停車空間，以方便廣大消費群體，帶動蒙市經濟。

楊安立的競選，得到多位民選官員和社區成員的支持，包括現任的蒙市第二區市議員饒影凡。

楊安立大學畢業於柏克萊加大（UC Berkeley），獲得電子工程和電腦科學的學士學位，之後取得La Verne大學的工商管理碩士、法學博士學位，她於2007年開始律師生涯，並創辦律師事務所「Yang Law Offices」，她還連續多年榮獲「超級律師」（Super Lawyers) 稱號。

心理健康 柏克萊加大 蒙特利公園市

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