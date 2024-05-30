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亞裔長者拒住療養院 專家建議事先規畫

記者趙健／巴沙迪那市報導
巴沙迪那療養院成立於2015年，可提供長期或短期療養護理。（記者趙健／攝影）
巴沙迪那療養院成立於2015年，可提供長期或短期療養護理。（記者趙健／攝影）

老齡化是每個人一生中都必須面對的過程，而其中挑戰常來自於對他人照護的需求。對於長者來說，選擇一家稱心如意的照護機構，可以很好地解決這個問題。

巴沙迪那療養院設施。（記者趙健／攝影）
巴沙迪那療養院設施。（記者趙健／攝影）

根據社區生活管理局（ Administration for Community Living）的數據，在滿65歲的人群中，有70%在餘生中需要長期護理，其中約20%的人需要五年或更長時間的護理。

療養院內特別設置了「植物角」，幫助長者放鬆心情。（記者趙健／攝影）
療養院內特別設置了「植物角」，幫助長者放鬆心情。（記者趙健／攝影）

然而，根據美國樂齡會(AARP)新發布的報告，在受訪的亞裔長者中，74%的人更願意在家接受護理員的服務，只有5%希望在年老後住進護理機構。近九成的亞裔長者質疑護理品質和人力是否充足；約八成擔心孤獨和被隔離；另有四分之三的人擔心受到疾病傳染。

療養院提供從物理治療、專業康復、記憶照護到心理健康方面的全天候護理服務。（記者趙...
療養院提供從物理治療、專業康復、記憶照護到心理健康方面的全天候護理服務。（記者趙健／攝影）

巴沙迪那療養院康復科主任Christine Yang-Chen指出，想要選擇合適的護理機構，事先的準備和實地考察非常重要。「在出現照護需求之前應盡早規畫，可以和家人前往備選照護機構考察環境、專業設施和服務，對比各家優劣勢……，不要等到出現緊急需求時，草率決定。」

巴沙迪那療養院可提供長期或短期療養護理。（記者趙健/攝影）
巴沙迪那療養院可提供長期或短期療養護理。（記者趙健/攝影）

Christine所在的巴沙迪那療養院(Pasadena Care Center)成立於2015年，是一家可提供長期或短期療養護理的療養院。該療養院獲得聯邦醫療補助計畫(Medicaid)認證，設施齊全，擁有99張病床，提供從物理治療、專業康復、記憶照護到心理健康方面的全天候護理服務。為適應華人住戶需求，療養院還提供中文指示牌、中餐食譜和麻將桌等設施和服務。

療養院 亞裔 食譜

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