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華人少女鐘心懿 獲自由滑雪冠軍

記者張宏／洛杉磯報導
鐘心懿拿到2024年IFSA美洲青少年自由滑雪錦標賽（Junior Freeride Championship )U12組冠軍。（鐘子威提供）
鐘心懿拿到2024年IFSA美洲青少年自由滑雪錦標賽（Junior Freeride Championship )U12組冠軍。（鐘子威提供）

繼谷愛凌之後，又一華人少女在滑雪運動大放光彩。11歲華人少女鐘心懿（Aria Chung），日前獲得2024年IFSA美洲青少年自由滑雪錦標賽（Junior Freeride Championship )U12組冠軍，成為自由滑雪界明日之星。她戰勝高山滑雪不確定的自然環境，展現過人勇氣、體力和心理素質，在雪山中披荊斬棘獲得冠軍。

（影音來源：讀者提供 記者張宏／後製）

鐘心懿的媽媽陳中珊(Coral Chen Chung) 是時尚品牌Senrene創辦人，爸爸鐘子威（Andrew Chung）是科威資本創始人。鐘子威表示，Aria上幼兒園時曾滑雪，10分鐘就學會一般孩子一星期才能學會的內容，應是Aria在滑雪前有舞蹈、體操和功夫的功底所致。疫情三年，他們一家人住在懷俄明州傑克森霍爾(Jackson Hole)，身體力行感受當地戶外文化，改變他們的想法。滑雪不僅鍛鍊身體，還幫助孩子成長和面對挑戰。

鐘子威熱愛滑雪且發現女兒的天賦。Aria參加當地滑雪隊，教練認為她有才華，於是開始從不同方面培養她，包括技巧和心理素質等。

鐘子威表示，能參加IFSA美洲青少年自由滑雪錦標賽的選手，都是各地區域第一名，去年參加IFSA時，Aria是80多名選手裡唯一亞裔，且個子很小，別人以為她只有八歲。因為是第一次參賽，且她只有10歲，很難打敗那些年齡比她大一些的高手，就抱著體驗心態，結果她拿到第二名，大家都很驚訝。

高山滑雪是自然場地，懸崖和雪況都無法預測，每個人滑完也不會有人工清理，天氣的變化，還會讓場地發生改變。到了場地，選手需要背著裝備爬山、攀岩，才能到達比賽場地，這對一個小孩來說，很辛苦。今年參賽前，父母帶著Aria去不同滑雪場熟悉情況。今年能拿到冠軍，背後有很多教練幫她，Aria和自由滑雪國際冠軍一起訓練，提升很快。

Aria還成功挑戰傑克森霍爾的Cody Peak，這是滑雪者夢想之地，每年聚集許多青少年滑雪好手來這裡挑戰。通常都是16歲以上的選手，但Aria 11歲就已完成，成為最年輕的挑戰成功者，她現在已是當地小代言人，也是滑雪品牌Atomic贊助的最年輕運動員。

說起Aria滑雪優勢，媽媽陳中珊表示，Aria三歲開始跳舞、四歲比賽，她曾在舊金山幾千人關注下，扮演小灰姑娘跳芭蕾，她面對壓力和關注，不會害怕反而享受。她舞蹈和武術基礎，讓她柔軟度和平衡感很好，同時很多孩子面對不熟悉自然環境容易迷路，但Aria記憶力好，過目不忘，也會計算角度和方向，會根據場地靈活面對，臨時修改滑行策略。常有教練和滑雪專家評論她，像在雪橇上跳舞，姿態優美。

談及未來規劃，陳中珊表示，看女兒興趣，她喜歡參加比賽認識好朋友。目前高山自由滑雪還不是奧運項目，也許過幾年會是奧運項目。希望女兒能一直進步，無論是滑雪還是其他專長，作為父母能提供的最大幫助，是讓她有機會接觸行業頂級的人，但也需要女兒有能力吸引好的教練教她。女兒有她的定位，很少說想要成為誰。不過，她也逐漸有華人意識，想要代表族裔爭光，同時揚長避短，不給自己設限。

鐘心懿還是一名功夫少女。（鐘子威提供）
鐘心懿還是一名功夫少女。（鐘子威提供）
鐘心懿（中）和父母合影。（鐘子威提供）
鐘心懿（中）和父母合影。（鐘子威提供）
鐘心懿（中）作為唯一華裔站在第一名領獎台上。（鐘子威提供）
鐘心懿（中）作為唯一華裔站在第一名領獎台上。（鐘子威提供）
11歲的鐘心懿。（鐘子威提供）
11歲的鐘心懿。（鐘子威提供）
鐘心懿高山滑雪需要自己背負裝備爬到山峰。（鐘子威提供）
鐘心懿高山滑雪需要自己背負裝備爬到山峰。（鐘子威提供）
鐘心懿熱愛戶外運動且喜歡挑戰。（鐘子威提供）
鐘心懿熱愛戶外運動且喜歡挑戰。（鐘子威提供）
鐘心懿（左）在芭蕾舞劇扮演小灰姑娘。（鐘子威提供）
鐘心懿（左）在芭蕾舞劇扮演小灰姑娘。（鐘子威提供）
鐘心懿拿到2024年IFSA美洲青少年自由滑雪錦標賽（Junior Freeri...
鐘心懿拿到2024年IFSA美洲青少年自由滑雪錦標賽（Junior Freeride Championship )U12組冠軍。（鐘子威提供）
鐘心懿在數學解答方面也很有創造力。（鐘子威提供）
鐘心懿在數學解答方面也很有創造力。（鐘子威提供）

華人 奧運 懷俄明州

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