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全球最佳牛排館 3家在洛杉磯

洛杉磯訊
全球最佳牛排店，有三家在洛杉磯。（圖片取自Pexel）
全球最佳牛排店，有三家在洛杉磯。（圖片取自Pexel）

美味的牛排誰能不愛？如果您也是牛排愛好者，可以根據這份最新的牛排館排名，找到所在城市的最佳牛排店。在美國的紐約、芝加哥洛杉磯，多家牛排餐廳榜上有名。

資訊平台World's Best Steaks根據肉質、可選菜單和其他與餐廳相關的方面，發布一份前101名最佳牛排的名單。來自各大洲的「牛排大使」決定最終名單。這些裁判在品嘗世界各地一些頂級牛排館後，根據口味、地域、特色、肉質紋路、切割和準備工作，最終確定這份世界範圍的牛排館排名，其中包括來自美國各地的23家餐廳。

在上榜的23家美國餐廳中，紐約市以八家餐廳名列全國榜首，且是唯一一個擁有餐廳進入全球前十名的美國城市，其中Cote在全球排名第四位。芝加哥緊隨其後，有六家餐廳入圍，其中Asador Bastian排名最靠前，位列第14位。在洛杉磯，共有三家牛排餐廳躋身全球最佳牛排館，分別是：Gwen、Baltaire和 Nick & Stef's。

對於計畫前往全球旅行的食客來說，提前查看目的地是否有美味的牛排店，是一個不錯的主意。以下是排名前十的牛排店：Don Julio Grill（阿根廷布宜諾斯艾利斯）；Bodega El Capricho（西班牙 Jiménez de Jamuz）；Margaret（澳洲雪梨）；科特迪瓦（美國紐約）；Carcasse（比利時Koksijde）；I Due Cippi（義大利Saturnia）；Laia Grill（西班牙Hondarribia）；Rockpool Bar & Grill（澳洲雪梨）；AG（瑞典斯德哥爾摩）；Cut at 45 Park Lan（英國倫敦）。

排名詳情可訪問：https://www.worldbeststeaks.com/the-list-1-101。

澳洲 洛杉磯 芝加哥

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