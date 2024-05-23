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速食店拚了 雞翅、薯條無限吃 6月底前 「水牛城狂野雞翅」周一、周三堂食花19.99元可享優惠

記者趙健／洛杉磯市報導
「水牛城狂野雞翅」透過社媒平台宣布最新優惠。（取自Buffalo Wild Wings社媒帳號）
「水牛城狂野雞翅」透過社媒平台宣布最新優惠。（取自Buffalo Wild Wings社媒帳號）

如果您正在考慮「今天吃什麼？」，炸雞可能是不錯選擇。知名連鎖速食品牌「水牛城狂野雞翅」（Buffalo Wild Wings）最新推出優惠套餐，讓食客們只需花費19.99元，便可享受無限量的炸雞和薯條。

這家知名連鎖速食品牌本月13日宣布，推出熱門商品無骨雞翅（Boneless Wings）和薯條無限暢吃的優惠，售價僅19.99元。顧客可以從多達26種無骨雞翅的口味和醬汁中進行選擇。 不過，此優惠僅適用於每周一和周三的堂食顧客。促銷活動將持續至2024年6月30日。

Buffalo Wild Wings近日推出19.99元無限暢吃優惠，僅適用每周...
Buffalo Wild Wings近日推出19.99元無限暢吃優惠，僅適用每周一和周三的堂食顧客。（取自Pexels）

此外，「水牛城狂野雞翅」也為外送顧客準備免費送炸雞的優惠。透過線上訂購的顧客，可以先將6支傳統或無骨雞翅加入購物籃中，並輸入代碼「GOWINGS」，即可獲取免費的炸雞。 需注意的是，此項優惠的最低消費為10元。

「水牛城狂野雞翅」是一家總部位於亞特蘭大（Atlanta）的連鎖快餐店，成立於1982年，遍布全美各地，擁有超過1200家分店。在南加州的洛杉磯縣和橙縣，均有多家分店。

有趣的是，「水牛城狂野雞翅」此次推出無限暢吃優惠，可謂冒著巨大「風險」。今年早些時候，連鎖海鮮餐廳「紅龍蝦」(Red Lobster)，就因推出「吃蝦吃到飽」(Ultimate Endless Shrimp)的無限暢吃促銷活動，導致陷入財務困境。據悉，「紅龍蝦」原本預期提高客流量兩成，沒想到一舉增加四成，使其陷入連續赤字，19日晚間依破產法第11章聲請破產。

當然，「水牛城狂野雞翅」也不忘藉此炒作吸引流量，他們在社媒平台Instagram上寫道：請不要讓我們破產（pls don't bankrupt us），引起網友熱烈討論。

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