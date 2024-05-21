加州醫療補助 關注兒童及青少年

南方整合中心的總裁Tricia Nguyen在會上分享（會議截圖）

加州 衛生廳（Department of Health Care Services，簡稱DHCS）與少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）及加州非裔媒體（California Black Media）合作，於5月16日舉行線上研討會，與會官員及社區醫療服務機構分享了加州醫療補助（Medi-Cal）擴展了行為健康醫療服務（behavioral health services）涵蓋的內容和人群。

DHCS行為健康代理副主任Paula Wilhelm表示，行為健康服務主要包括針對心理健康 和藥物使用障礙的治療和支持，包括一對一的諮詢、心理治療、支持小組、教育和預防計劃，以及對有特殊需求的個人和家庭的綜合性照護等等，幫助人們應對情緒和心理挑戰，如產後抑鬱、因學業導致的焦慮、酒精成癮等。隨著Medi-Cal的擴展，這些服務變得更加可及，幫助更多的加州人獲得必要的心理健康和藥物使用障礙治療。

DHCS戰略夥伴關係辦公室副主任Autumn Boylan強調加州正在密切關注兒童與青少年的行為健康。2021年，洛加大（UCLA）發表的一項研究指出，前幾年，加州有三分之一的青少年經歷了嚴重的心理困擾。這是由許多因素造成的，新冠大流行是其中之一，但並非唯一原因。現在的社群媒體上充斥著世界各地的信息，從氣候變化到校園槍擊，青少年通過手機可以隨時隨地獲取並與之互動，而這些都是壓力來源，導致心理健康危機的產生。

南方整合中心（Southland Integrated Services）的總裁Tricia Nguyen則分享了亞太裔文化特有的壓力和困境。比如作為亞裔 移民，父母一輩做出了許多犧牲，將所有期待都投向孩子，而孩子夾在兩種文化之中不知所措；老年人在新冠大流行之後感到更加抑鬱和被孤立。「污名化」（stigma）仍舊是一個問題，針對某些話題，人們還是比較難敞開心扉。她所在的中心因此而創辦了一些暑期青少年項目、幫助父母與子女溝通，以及針對老年人的計畫，包括太極、瑜珈等。

會上還分享了兩個支持兒童和青少年心理健康的免費App，不需要保險就可以使用：BrightLife Kids（光明生活兒童）（hellobrightline.com）適用於0至12歲，Soluna（solunaapp.com）適用於13至25歲。目前僅提供英語和西語服務。