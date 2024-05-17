CBP聖地牙哥站 緝獲價值175萬元毒品

一名行人腿上不同位置綁著繃帶，下面藏著冰毒，在其過馬路時被CBP官員發現並抓獲。（CBP提供）

攜帶毒品 的人猖狂且日益年輕化。美國海關邊境保護局（簡稱CBP ）聖地牙哥 站4月打擊的12起走私毒品案件中，查獲價值約175萬5500元的毒品，且每起相關事件的嫌疑人年齡都在14歲至21歲之間。

CBP聖地牙哥現場行動主任Sidney Aki表示，每天有超過150人死於與芬太尼衍生的合成鴉片類藥物相關藥物過量。很明顯，販毒組織繼續掠奪和剝削年輕人，青少年需要明白，無論他們聽到什麼說辭，走私毒品都會帶來風險和後果。CBP將繼續與社區合作，提高人們對這些危險的認識。

CBP官員本次總共查獲3.85磅可卡因、45.17磅甲基安非他命和約7萬9300顆的芬太尼藥丸，估計市價為175萬元左右。走私手法也五花八門，其中包括人體運毒，CBP官員發現一名男子在腰間綁著裝滿藍色芬太尼藥丸的腰帶，還有一名行人腿上不同位置綁著繃帶，下面藏著冰毒，在其過馬路時被CBP官員發現並抓獲。