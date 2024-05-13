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亞市母親節遊園會 免費午餐還送禮

記者邵敏／亞凱迪亞報導
理髮學校的學員們在場為民眾免費剪髮。（記者邵敏／攝影）
理髮學校的學員們在場為民眾免費剪髮。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣心理健康部門在亞凱迪亞市（Arcadia）母親節（12日）舉辦免費遊園會，現場幾十家攤位提供各項資源，宣傳精神健康的重要性；主辦方還向參與者贈送精美禮品、免費午餐等，人們在這裡度過歡快溫馨節日。

洛縣華人聚居城市亞凱迪亞縣立公園(Arcadia County Park)，母親節當天舉行一場別開生面的遊園會。數十個政府部門和社區機構設立免費攤位諮詢，包括東聖蓋博谷精神健康中心Calworks Services、太平洋診所（Pacific Clinics）、樂活50加公益基金會等。

樂活50加工作人員表示，為向更多亞太裔民眾提供精神健康服務，該基金會將在近期舉辦兩場活動，宣傳精神健康的重要性，12日特意在遊園會設攤推廣。工作人員指出，其中一場活動將專門為照顧家人健康的居民提供重要資訊，包括如何向政府申請資金、以及如何舒緩自己的精神壓力等。

遊園會除眾多提供諮詢服務的攤位外，理髮學校的學員們還在場為民眾免費剪髮，專業人士帶領活動參與者冥想打坐，舞台上樂隊現場表演，更是增添節日的歡樂氣氛。可愛的寵物狗在工作人員陪伴下，等待善心人士收養。此外，還有攤位提供免費美甲、按摩等服務。主辦方為到場者贈送精美免費禮物，包括墨鏡、運動毛巾等；每人還可以享用一份免費午餐，在入口處登記後領到主辦方送的票據，即可前往食物餐車點餐。

活動當天，遠近城市居民齊聚現場，很多華人舉家在這裡度過一個愉快的母親節周末。主辦方表示，這是一個適合家庭聚會的活動，適合所有年齡層，愉快輕松的項目有助人們的心理健康。

五月是心理健康月，任何人有精神健康問題，都可以撥打洛縣24小時精神健康服務熱線800-854-7771，尋求專業幫助。華人不用擔心語言交流問題，該熱線提供包括中文在內的100多種語言服務。

主辦方向參與者贈送免費午餐。（記者邵敏／攝影）
主辦方向參與者贈送免費午餐。（記者邵敏／攝影）
活動設有攤位現場提供免費按摩服務。（記者邵敏／攝影）
活動設有攤位現場提供免費按摩服務。（記者邵敏／攝影）
專業人士帶領活動參與者冥想打坐。（記者邵敏／攝影）
專業人士帶領活動參與者冥想打坐。（記者邵敏／攝影）
兒童遊樂項目豐富，包括大型蹦蹦床、投球等。（記者邵敏／攝影）
兒童遊樂項目豐富，包括大型蹦蹦床、投球等。（記者邵敏／攝影）
5月12日，亞凱迪亞市免費遊園會活動。（記者邵敏／攝影）
5月12日，亞凱迪亞市免費遊園會活動。（記者邵敏／攝影）

母親節 心理健康 華人

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