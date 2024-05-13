亞市母親節遊園會 免費午餐還送禮

理髮學校的學員們在場為民眾免費剪髮。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣心理健康 部門在亞凱迪亞市（Arcadia）母親節 （12日）舉辦免費遊園會，現場幾十家攤位提供各項資源，宣傳精神健康的重要性；主辦方還向參與者贈送精美禮品、免費午餐等，人們在這裡度過歡快溫馨節日。

洛縣華人 聚居城市亞凱迪亞縣立公園(Arcadia County Park)，母親節當天舉行一場別開生面的遊園會。數十個政府部門和社區機構設立免費攤位諮詢，包括東聖蓋博谷精神健康中心Calworks Services、太平洋診所（Pacific Clinics）、樂活50加公益基金會等。

樂活50加工作人員表示，為向更多亞太裔民眾提供精神健康服務，該基金會將在近期舉辦兩場活動，宣傳精神健康的重要性，12日特意在遊園會設攤推廣。工作人員指出，其中一場活動將專門為照顧家人健康的居民提供重要資訊，包括如何向政府申請資金、以及如何舒緩自己的精神壓力等。

遊園會除眾多提供諮詢服務的攤位外，理髮學校的學員們還在場為民眾免費剪髮，專業人士帶領活動參與者冥想打坐，舞台上樂隊現場表演，更是增添節日的歡樂氣氛。可愛的寵物狗在工作人員陪伴下，等待善心人士收養。此外，還有攤位提供免費美甲、按摩等服務。主辦方為到場者贈送精美免費禮物，包括墨鏡、運動毛巾等；每人還可以享用一份免費午餐，在入口處登記後領到主辦方送的票據，即可前往食物餐車點餐。

活動當天，遠近城市居民齊聚現場，很多華人舉家在這裡度過一個愉快的母親節周末。主辦方表示，這是一個適合家庭聚會的活動，適合所有年齡層，愉快輕松的項目有助人們的心理健康。