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亞市華人收詐騙逮捕令 離譜地址露餡

記者邵敏／洛杉磯報導
逮捕令中顯示的家庭住址，位於北加州一個偏遠森林。（圖／受訪者提供）
逮捕令中顯示的家庭住址，位於北加州一個偏遠森林。（圖／受訪者提供）

洛杉磯華人最近收到一封來自警察局的逮捕信函，要求他在指定日期前自首，否則將執行逮捕，還詳細標注保釋金額。讓華人十分的震驚的是，逮捕信中顯示的個人信息，包括身高、體重、國籍等資料與自己幾乎完全匹配；但信逮捕令中的住址不對，讓他最後斷定這是偽造的逮捕令，真實目的是為了詐騙。

家住洛縣亞凱迪亞市（Arcadia）的黃先生，最近收到一封公函，來自北加州聖他克拉拉（Santa Clara）警察局。信件內容讓黃先生嚇了一跳，竟是一封逮捕令，保釋金1.5萬元，並顯示幾項可執行的選擇，包括可以前往警局自首、在交付保釋金後簽署出庭承諾書等，否則將被關入監獄。

收到逮捕令的黃先生一時緩不過神來，遵紀守法的自己究竟觸犯了什麼法律。信件中並沒有提及具體的違法行為，但依案件編號登錄網頁查詢，沒有查到任何內容。讓當事人十分驚恐的是，信件顯示的個人信息與自己幾乎完全符合，包括姓名、身高、體重，駕駛證號，甚至還列出中國國籍。黃先生指出，只有兩項內容不正確，就是生日日期和個人住址。

逮捕令中顯示當事人的家庭住址，位於北加州Cupertino市Stevens Canyon Rd 19200號。黃先生在谷歌上查詢，這個地址竟是一個偏遠森林，「根本不是什麼居住地址，就在森林兩條路的交叉口。」這個細節的發現，讓他懸著的心反而放了下來，「這肯定是一張偽造的逮捕令，真正的警局不會出現這樣的低級錯誤。 」

讓人百思不解的是，為何逮捕令中的居住地址錯誤，但信封上的收件地址卻正確。黃先生表示，信封看上去也很奇怪，收件人地址是手寫的。他認為，如果確實來自警局等政府部門的公函，應該打印地址，不會手寫。綜合這些信息，當事人斷定，自己收到的是一封詐騙郵件。黃先生猜測，寄出逮捕令的詐騙團夥，應該是從特定渠道獲取大部分個人信息，但最初沒有拿到準確地址，因此在逮捕令上隨意寫了一個，之後郵政局可能被詐騙團夥利用，幫助查詢到真實地址，再投遞信件。

黃先生表示：「如果我真去警局自首，最終也會拆穿騙局，很明顯對方醉翁之意不在酒。」他認為，詐騙團夥真正的目的，是通過這種方式獲取當事人更多信息，之後再實施進一步詐騙，或者販賣個人信息，或者冒用身分騙取社會福利、盜刷信用卡等。

對於黃先生收到的這份虛假逮捕令，一位不願具名的華人表示，他也曾收到類似信件，「我在洛杉磯居住很多年，多多少少都會收到類似信件，一看就知道是典型的詐騙。」

華人收到警局逮捕令，一個細節顯示這是詐騙。（圖／受訪者提供）
華人收到警局逮捕令，一個細節顯示這是詐騙。（圖／受訪者提供）

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